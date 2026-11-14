Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı - Son Dakika
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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı

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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
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2015 yılında ailesinin gözleri önünde şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faillerinden biri, 11 yıl sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alındı.

Muş'ta 2015 yılında ailesinin yanında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın firari faillerinden biri, 11 yıl sonra yakalandı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda, Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheliyle birlikte, kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

TATVAN’DA ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığı ile Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla ortak operasyon gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayına ilişkin firari şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, İ.Y. isimli firari şüpheli Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı

YARDIM VE YATAKLIK EDEN 2 KİŞİ DE YAKALANDI

Operasyonun ardından sürdürülen çalışmalarda, firari şüpheli İ.Y.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de Tatvan'da yakalandı.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

AİLESİNİN YANINDA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesinde ailesiyle birlikte bulunduğu sırada düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada çalışmada görev alan Jandarma ve Emniyet teşkilatı personelini tebrik etti.

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SON DAKİKA: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı - Son Dakika
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