Son Dakika İçişleri Bakanlığı Haberleri

- 13:59 Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca muafiyet kapsamında olan işveren ve çalışanların manuel doldurdukları çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı. Belgeler 12 Mayıs gün sonuna kadar geçerli olacak.
- 13:59 Sivas Valisi Ayhan hayvanseverlerle sokaktaki "can dostları"nı yemleme çalışmasına katıldı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
- 12:36 Gaziantep'te pazar yerleri yeniden açılıyor
Gaziantep'te İl Hıfzısıhha Kurulu kararıla kapatılan pazaryerleri Cumartesi günleri saat 10: 00 ile 17: 00 arasında yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.
- 12:29 Isparta'da kurulacak pazarlarda fiyat ve pandemi denetimleri yapılacak
Isparta'da 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak olan halk pazarlarında fiyat ve pandemi tedbirleri denetimleri gerçekleştirilecek.
- 12:14 Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi: POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi.
- 12:10 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'market tedbirleri' konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek. İşte yeni tedbirler kapsamında, marketlerde satışı serbest ve yasak olan ürünler...
- 11:51 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kararı almıştı. Karara uyan vatandaşlar kadar, kısıtlama kurallarını hiçe sayanlar da ne yazık ki mevcut. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayan bir grup gencin, yolcu otobüsü diskoya çevirdiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı.
- 11:39 Beyşehir'de "tam kapanma"da açık olacak pazar yerleri belli oldu
Beyşehir ilçesinde, tam kapanma günlerinde cumartesi günleri açık olarak faaliyet gösterecek pazar yerleri belli oldu.
- 10:31 Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti
Son dakika genel haberi... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.
- 09:07 Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak
Seyhan Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçilen tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 8-15 Mayıs cumartesi günleri açılacak pazar yerlerini belirledi.
- 07:59 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACASI, KAMERALARA YANSIDI
Antalya'da arkadaşı ile birlikte polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç., kullandığı otomobille hız sınırını aştı.
- 00:47 Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etti, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret bir insana yakışmaz, bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Çok üzüldüm, doğru da değil" dedi.
- 00:03 Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını bildirdi.
- Dün 19:29 "Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, yolculuk yapan araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, sürücülere ve vatandaşlara 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürleri dağıttı.
- Dün 18:18 Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor
Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında başlatılan tam kapanma kısıtlamalarında, üreticinin elinde kalan ürünler, Bodrum Belediyesi'nce alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
- Dün 17:45 Tam kapanmada kurulacak pazarlar belirlendi
Osmangazi'de tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak olan pazar yerleri belirlendi.
- Dün 17:12 Sivas Belediyesi kiracılarından mayıs ayında kira almayacak
Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kiracılarından mayıs ayı kiralarını almayacağını bildirdi.
- Dün 16:41 Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada
ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal edip otomobille polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı A.D., kovalamaca sonucu yakalandı.
- Dün 16:27 CHP'li Ünsal: "Her gün bir genelge, her gün bir yasakla vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda"
CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Her gün bir genelge, her gün bir yasakla vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda.
- Dün 16:03 Burak Elmas: "Bu bir tüzük ihlalidir"
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesinin tüzük ihlali olduğunu söyledi.
- Dün 14:52 Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak
Talas'ta 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi.
- Dün 14:40 Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı
Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe kaymakamları ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
- Dün 13:57 Çiğli Belediyesinden balıkçılara "tam kapanma" desteği
Çiğli Belediyesi, 17 Mayıs tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma döneminde balığa çıkamayan balıkçılara gıda kolisi desteğinde bulundu.
- Dün 12:53 Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine bayram tıraşı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde evde bakım hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
- Dün 12:52 Nilüfer'de açılacak pazaryerleri belirlendi
Tam kapanma sürecinde vatandaşın sebze-meyve ihtiyacını karşılamak üzere 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, Nilüfer'de 30 noktada pazar kurulacak.
- Dün 12:52 Orman Müdürlüğü ve AFAD 112'de projesine dahil oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 projesine AFAD ve Orman'da dahil oldu.
- Dün 12:39 Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
- Dün 11:56 Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dün 11:55 Pazar yerleri cumartesi günleri açılacak, pazarcılar esneklik istiyor
Pazar yerleri cumartesi günleri açılacak, pazarcılar esneklik istiyor İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar cumartesi günü kurulacak pazar hazırlıklarına başladı.
- Dün 11:13 Esnaf fiyatlar düşük dahi olsa mallarını satamamaktan şikâyetçi
Erzincan'da tam kapanma kısıtlaması sürecinde sebze ve meyve toptancı halindeki esnaf, semt pazarlarının kapalı olmasından sıkıntılı günler geçiriyor.
- Dün 10:54 Kartepe'de kurulacak pazarlar belirlendi
Tam kapanmayla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre pazar yerleri sebze ve meyve satışı yapabilecek.
- Dün 10:33 Yüreğir'de 12 mahallede pazar kurulacak
Yüreğir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri ilçe genelinde 12 pazarın açılmasına karar verdi.
- Dün 10:32 Zabıta marketleri mercek altına aldı
Ankara Kahramankazan Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan "marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğine" ilişkin genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı.
- Dün 10:30 Son dakika haberi: Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15' operasyonu
Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelle 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
- Dün 10:26 Altyapı kazılarında yönetmelik değişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin İçişleri Bakanlığının yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu.
- Dün 10:09 Son dakika haberleri | ANKARA BAKAN SOYLU: KONGO İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE HER ADIMI ATMAKTA KARARLIYIZ
Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.
- 05.05.2021 18:59 Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor.
- 05.05.2021 18:52 Covid: Hindistan'da ikinci dalga nasıl kaosa dönüştü?
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı.
- 05.05.2021 17:59 İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu 4 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu"
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
- 05.05.2021 17:45 İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu."
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
- 05.05.2021 17:06 Son Dakika | Bakan Soylu, Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haber: Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı, İçişleri Bakanlığında yapıldı.
- 05.05.2021 16:42 Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet farkındalık eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
- 05.05.2021 16:06 Son dakika haber: Manisa'da başarılı trafik polisleri ödüllendirildi
Gelen son dakika haberine göre Manisa'da Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyerek başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Vali Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.
- 05.05.2021 15:52 Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Pazar Yerleri" konulu genelgesi gereği 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde Pazar yerleri açık olacak.
- 05.05.2021 15:21 Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi sonrası İnegöl'de Cumartesi günü kurulacak pazar yerleri belli oldu.
- 05.05.2021 15:03 Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı hayrete düşürdü! Fark yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararının üzerine tarlada çiftçi, halde komisyoncu ciddi sıkıntı yaşamaya başladı. Semt pazarlarının da kapanmasıyla birlikte hallerde ürünler elde kalırken, fiyatlar da ciddi oranda düştü. Ancak aynı dönemde marketlerdeki fiyat artışları ise gözlerden kaçmadı. Komisyoncular, haller ile marketler arasında yüzde 300'den yüzde 1250'ye kadar çıkan fiyat farklarına tepki gösterdi.
- 05.05.2021 15:00 Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Hale gelen ürünler özenle paketlendi Paketlenen ürünler büyükşehirlere gitmek üzere kamyonlara yüklendi İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.
- 05.05.2021 14:58 Konak'ta pazaryerlerine düzenleme
Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde pazaryerlerinin açılması ile ilgili genelgesinin ardından, ilgili düzenlemeleri jet hızıyla yaparak pazarcı esnafının ve vatandaşın güvenli alışverişi için hazırlıklarını tamamladı.
- 05.05.2021 14:49 Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
CUMARTESİ günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu.
- 05.05.2021 14:45 İSTESOB'dan "Market Tedbirleri Genelgesi"ne destek
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu belirterek, "Market...