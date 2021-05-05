Son Dakika İçişleri Bakanlığı Haberleri

13:59 Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca muafiyet kapsamında olan işveren ve çalışanların manuel doldurdukları çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı. Belgeler 12 Mayıs gün sonuna kadar geçerli olacak.

13:59 Sivas Valisi Ayhan hayvanseverlerle sokaktaki "can dostları"nı yemleme çalışmasına katıldı Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

12:36 Gaziantep'te pazar yerleri yeniden açılıyor Gaziantep'te İl Hıfzısıhha Kurulu kararıla kapatılan pazaryerleri Cumartesi günleri saat 10: 00 ile 17: 00 arasında yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

12:29 Isparta'da kurulacak pazarlarda fiyat ve pandemi denetimleri yapılacak Isparta'da 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak olan halk pazarlarında fiyat ve pandemi tedbirleri denetimleri gerçekleştirilecek.

12:14 Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali Son dakika haberi: POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi.

12:10 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'market tedbirleri' konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek. İşte yeni tedbirler kapsamında, marketlerde satışı serbest ve yasak olan ürünler...

11:51 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kararı almıştı. Karara uyan vatandaşlar kadar, kısıtlama kurallarını hiçe sayanlar da ne yazık ki mevcut. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayan bir grup gencin, yolcu otobüsü diskoya çevirdiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

11:39 Beyşehir'de "tam kapanma"da açık olacak pazar yerleri belli oldu Beyşehir ilçesinde, tam kapanma günlerinde cumartesi günleri açık olarak faaliyet gösterecek pazar yerleri belli oldu.

10:31 Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti Son dakika genel haberi... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.

09:07 Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak Seyhan Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçilen tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 8-15 Mayıs cumartesi günleri açılacak pazar yerlerini belirledi.

07:59 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACASI, KAMERALARA YANSIDI Antalya'da arkadaşı ile birlikte polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç., kullandığı otomobille hız sınırını aştı.

00:47 Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etti, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret bir insana yakışmaz, bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Çok üzüldüm, doğru da değil" dedi.

00:03 Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) Açıklaması Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

19:29 "Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, yolculuk yapan araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, sürücülere ve vatandaşlara 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürleri dağıttı.

18:18 Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor Bodrum belediyesi, tezgaha çıkarılamayan ürünleri halka ulaştırıyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında başlatılan tam kapanma kısıtlamalarında, üreticinin elinde kalan ürünler, Bodrum Belediyesi'nce alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

17:45 Tam kapanmada kurulacak pazarlar belirlendi Osmangazi'de tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak olan pazar yerleri belirlendi.

17:12 Sivas Belediyesi kiracılarından mayıs ayında kira almayacak Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kiracılarından mayıs ayı kiralarını almayacağını bildirdi.

16:41 Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal edip otomobille polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı A.D., kovalamaca sonucu yakalandı.

16:03 Burak Elmas: "Bu bir tüzük ihlalidir" Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesinin tüzük ihlali olduğunu söyledi.

14:52 Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak Talas'ta 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi.

14:40 Vali Özkan'dan tam kapanma değerlendirme toplantısı Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe kaymakamları ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

13:57 Çiğli Belediyesinden balıkçılara "tam kapanma" desteği Çiğli Belediyesi, 17 Mayıs tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma döneminde balığa çıkamayan balıkçılara gıda kolisi desteğinde bulundu.

12:53 Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine bayram tıraşı Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde evde bakım hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

12:52 Nilüfer'de açılacak pazaryerleri belirlendi Tam kapanma sürecinde vatandaşın sebze-meyve ihtiyacını karşılamak üzere 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, Nilüfer'de 30 noktada pazar kurulacak.

12:39 Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

11:56 Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11:55 Pazar yerleri cumartesi günleri açılacak, pazarcılar esneklik istiyor Pazar yerleri cumartesi günleri açılacak, pazarcılar esneklik istiyor İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Konya'da pazarcılar cumartesi günü kurulacak pazar hazırlıklarına başladı.

11:13 Esnaf fiyatlar düşük dahi olsa mallarını satamamaktan şikâyetçi Erzincan'da tam kapanma kısıtlaması sürecinde sebze ve meyve toptancı halindeki esnaf, semt pazarlarının kapalı olmasından sıkıntılı günler geçiriyor.

10:54 Kartepe'de kurulacak pazarlar belirlendi Tam kapanmayla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre pazar yerleri sebze ve meyve satışı yapabilecek.

10:33 Yüreğir'de 12 mahallede pazar kurulacak Yüreğir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri ilçe genelinde 12 pazarın açılmasına karar verdi.

10:32 Zabıta marketleri mercek altına aldı Ankara Kahramankazan Belediyesi zabıtası, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan "marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğine" ilişkin genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı.

10:26 Altyapı kazılarında yönetmelik değişti İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin İçişleri Bakanlığının yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu.

10:09 Son dakika haberleri | ANKARA BAKAN SOYLU: KONGO İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE HER ADIMI ATMAKTA KARARLIYIZ Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile Kongo arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu, bakanlığımızın da bu konuda tüm çalışanlarıyla seferber olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

18:59 Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor.

16:42 Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet farkındalık eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

16:06 Son dakika haber: Manisa'da başarılı trafik polisleri ödüllendirildi Gelen son dakika haberine göre Manisa'da Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyerek başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Vali Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

15:52 Aliağa'daki pazar yerleri 8-15 Mayıs'ta açık olacak İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Pazar Yerleri" konulu genelgesi gereği 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günlerinde Pazar yerleri açık olacak.

15:21 Cumartesi günü İnegöl'de 8 pazar kurulacak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi sonrası İnegöl'de Cumartesi günü kurulacak pazar yerleri belli oldu.

15:03 Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı hayrete düşürdü! Fark yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararının üzerine tarlada çiftçi, halde komisyoncu ciddi sıkıntı yaşamaya başladı. Semt pazarlarının da kapanmasıyla birlikte hallerde ürünler elde kalırken, fiyatlar da ciddi oranda düştü. Ancak aynı dönemde marketlerdeki fiyat artışları ise gözlerden kaçmadı. Komisyoncular, haller ile marketler arasında yüzde 300'den yüzde 1250'ye kadar çıkan fiyat farklarına tepki gösterdi.

15:00 Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı Hale gelen ürünler özenle paketlendi Paketlenen ürünler büyükşehirlere gitmek üzere kamyonlara yüklendi İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.

14:58 Konak'ta pazaryerlerine düzenleme Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde pazaryerlerinin açılması ile ilgili genelgesinin ardından, ilgili düzenlemeleri jet hızıyla yaparak pazarcı esnafının ve vatandaşın güvenli alışverişi için hazırlıklarını tamamladı.