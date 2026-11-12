İçişleri Bakanlığı duyurdu, 116 suçtan aranan Sercan Sayal Yunanistan\'dan getiriliyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu, 116 suçtan aranan Sercan Sayal Yunanistan'dan getiriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmekte olduğunu açıkladı. Bakanlık, Sayal'ın 116 suçtan aranma kaydı bulunduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Ülkemize Getiriliyor."
Kaynak: İHA
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