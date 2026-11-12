Sedat Peker, Hacı Yakışıklı\'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın 10 Kasım'daki anma törenlerine ilişkin açıklamaları tartışma yarattı. Yakışıklı'nın Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunulmasını "cebir ve dayatma" olarak nitelendirmesine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan sert yanıt geldi. Ersoy'un açıklamasını Sedat Peker de kendi X hesabından yeniden paylaştı.

HACI YAKIŞIKLI: BU CEBİRDİR, DAYATMADIR

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım anma törenlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ ERSOY'DAN SERT YANIT

Yakışıklı'nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de MHP'li Baki Ersoy oldu. Ersoy, Yakışıklı'nın açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi? Siz buna cebir ve dayatma diyorsanız, biz buna bağımsızlığımızın mimarına, Cumhuriyetimizin kurucusuna ve bu vatanı bizlere emanet eden büyük lidere minnet diyoruz. Atatürk sevgisi birilerinin iznine, birilerinin anlayışına veya siyasi konjonktüre bağlı değildir. Atatürk'ü anlamak için önce bu Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu anlamak gerekir. Herkes her şeyi tartışabilir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan millet sevgisini küçümsemeye, sorgulamaya ve itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Saygı duymuyorsanız bile saygı duyan milyonların iradesine saygı göstermeyi öğrenin!"

SEDAT PEKER DE KAYITSIZ KALAMADI

Tartışmaya Sedat Peker de dahil oldu. Peker, MHP'li Baki Ersoy'un Hacı Yakışıklı'ya yönelik sert ifadeler içeren paylaşımını kendi X hesabından yeniden yayımladı. Peker'in herhangi bir yorum eklemeden Ersoy'un sözlerini paylaşması dikkat çekti.