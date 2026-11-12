Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı

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Sedat Peker, Hacı Yakışıklı\'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
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7 yorum

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ndeki saygı duruşuna yönelik sözlerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sert tepki gösterdi. Sedat Peker de Ersoy'un Yakışıklı'ya verdiği yanıtı X hesabından yeniden paylaşarak tartışmaya dahil oldu.

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın 10 Kasım'daki anma törenlerine ilişkin açıklamaları tartışma yarattı. Yakışıklı'nın Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunulmasını "cebir ve dayatma" olarak nitelendirmesine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan sert yanıt geldi. Ersoy'un açıklamasını Sedat Peker de kendi X hesabından yeniden paylaştı.

HACI YAKIŞIKLI: BU CEBİRDİR, DAYATMADIR

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım anma törenlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullandı. 

MHP'Lİ ERSOY'DAN SERT YANIT

Yakışıklı'nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de MHP'li Baki Ersoy oldu. Ersoy, Yakışıklı'nın açıklamasını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi? Siz buna cebir ve dayatma diyorsanız, biz buna bağımsızlığımızın mimarına, Cumhuriyetimizin kurucusuna ve bu vatanı bizlere emanet eden büyük lidere minnet diyoruz. Atatürk sevgisi birilerinin iznine, birilerinin anlayışına veya siyasi konjonktüre bağlı değildir. Atatürk'ü anlamak için önce bu Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu anlamak gerekir. Herkes her şeyi tartışabilir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan millet sevgisini küçümsemeye, sorgulamaya ve itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Saygı duymuyorsanız bile saygı duyan milyonların iradesine saygı göstermeyi öğrenin!"

Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı

SEDAT PEKER DE KAYITSIZ KALAMADI 

Tartışmaya Sedat Peker de dahil oldu. Peker, MHP'li Baki Ersoy'un Hacı Yakışıklı'ya yönelik sert ifadeler içeren paylaşımını kendi X hesabından yeniden yayımladı. Peker'in herhangi bir yorum eklemeden Ersoy'un sözlerini paylaşması dikkat çekti.

Okurların en beğendiği yorum

“artık insanların sırtından inin. sevgi zorla olmaz. inkılap tarihi ders kitapşarının tek kaynak olduğu dönemler geçti. millet, internet sayesinde gerçek bilgiye…”

Tüm yorumlar (7)
Milliyetçi Hareket PartisiMustafa Kemal AtatürkMilletvekiliSedat PekerBaki Ersoy10 KasımKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (7)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    artık insanların sırtından inin. sevgi zorla olmaz. inkılap tarihi ders kitapşarının tek kaynak olduğu dönemler geçti. millet, internet sayesinde gerçek bilgiye kolayca ulaşınca kimin ne olduğunu öğrendi. türk olmayanları türk çocuğuna türk gibi göstermeler, çağdaşlama adı altında din düşmanlıklarını bilmeyen mi kaldı memlekette 6 5
  • musa er musa er:
    haci dogru söylemis, mhp'den chp tepkisi 4 4
  • edurmaz379 edurmaz379:
    ülkenin k Kore'den farkı neki... kore başkanı geberdiği zamanda aynı olacak millet heykeline bakıp zorla ağlacak.... bu diktatörlükten başka bir şey değildir... dünyanın hangi ülkesinde böyle bi akıl tutulması var..... insan mısınız hayvan mısınız belli değil...... savunma CHP'den çıksaydı şaşırmazdım.... ama AKP ortağından çıkması şaşırttı beni.... sizi gidi münafık yavşaklar milleti din ile kandırın sonra putperestliğe devam az şerefsiz değilsiniz 0 0 Yanıtla
  • Paco Lucia Paco Lucia:
    Hala kafa bu, anamizi bacimizintecavuzden kurtaran Ata'ya saygisizlik, keske kurtarmasaydi da bu mazosistleri gormeseydik diyesi geliyor insanin. 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    kimse kimseye dayatma yapamaz herkes kendi atasına saygılı olsun 0 0 Yanıtla
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