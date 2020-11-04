Son Dakika Mustafa Kemal Atatürk Haberleri

18:09 Ankara'da 2 otobüsün karıştığı trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı Başkentte 17 kişinin yaralandığı 2 otobüsün karıştığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki kazanın görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

16:13 Çiğili Tramvayı'nın ihalesinde 6 firma teklif verdi İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesine ön yeterlilik alan 17 firmadan 6'sı teklif verdi.

16:01 CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bülent Ecevit'i andı Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Siyaset kurumu, ülkemize katkı sunmuş tüm liderler gibi Bülent Ecevit'i de örnek almalı, onun başarılı hizmetlerinden faydalanmalıdır.

15:22 Başkan Yanmaz başarılı öğrencileri ödüllendirdi Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz EBA uzaktan eğitim programı sonunda il birincisi olan iki kardeşe hediye takdim etti.

15:20 Sivas Belediyespor: 1-2 STAT: AtatürkHAKEMLAR: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat SağırVANSPOR FK: Bekir Demircan x- Rüştü Hanlı x, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Dk. 71 Üzeyir Ergün), Barış Gök x, Oktay Aydın x, Abdulkadir Özdemir xx, İlter Ayyıldız x (Dk. 46 Sedat Cengiz), Sedat Komi x (Dk.

14:53 İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde deprem futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Kentte 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip ülkemizdeki iki olimpik stattan biri olma özelliği taşıyan 50 yıllık Atatürk Stadı depremde büyük hasar gördü.

14:24 DHA YURT BÜLTENİ - 13 Süt toplama merkezinde skandal görüntü, şikayetçi oldularKONYA'da bir süt toplama merkezinde kazan içinde bir işçinin süt banyosu yaptığı iddiasıyla ilgili görüntüler infial uyandırdı.

14:18 Pandeminin psikolojik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan proje tanıtıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi Projesi" tanıtıldı.

13:54 Kapadokya'ya 10 ayda 874 bin ziyaretçi TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 10 ayında 874 bin 424 kişi ziyaret etti.

13:52 İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyorCHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, "Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'.

13:32 Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar Atatürk'e saygı için Samsun'dan yola çıkan iki bisikletli, Çorum'un Sungurlu ilçesine ulaştı.

12:35 Karalar'ın teslim ettiği bayrağı 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştıracaklar Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştırmak için yola çıktı.

12:25 Söke'de 20 acil toplanma alanı bulunuyor Aydın'ın Söke ilçesinde 20 afet sonrası acil toplanma alanı bulunuyor.

12:20 Toroslar Belediyesi, Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenliyor MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" düzenliyor.

11:31 AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan ziyaretler Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti.

11:20 Muhtarlardan Başkan Köse'ye teşekkür ziyareti Mahalle ve köy muhtarları, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kendilerine gösterilen ilgi ve mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

11:03 Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

10:40 Son dakika haber! Bitkisel üretimde iklim değişikliğinin etkisi araştırılıyor Gelen son dakika haberine göre Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan 'Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi' çalıştaylarının ilki Tekirdağ'da düzenlendi.

09:57 Koronavirüsü yenen Afgan doktor görevine döndü: Nefes alıp vermenin değerini anladım SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldığı sırada yıllık izin için gittiği ülkesi Afganistan'da koronavirüse yakalanınca, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Samsun'a getirilen Ahmad Zarif Sedeqi...

09:11 Büyükşehir Belediyesi'nden 10 Kasım doğa yürüyüşü Aydın Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım özelinde düzenlediği etkinliklerden biri olan doğa yürüyüşü, 8 Kasım Pazar günü Karacasu Yukarı Görle'den Arapapıştı Kanyonu Seyir Tepesine doğru yapılacak.

23:47 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 14 karşılaşmayla devam edildi.

20:29 Hatayspor'da, Şanlıurfaspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

18:43 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Adana AtatürkHakemler: Özlem Yalman, Sertan Kırklar, Anıl VeziroğluBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 15, Meskonyte 29, Öykü Taşkın, Wallace 12, İlknur Yıldızhan 8, Raushan Gültekin, Ezgi Manlacı 2, Gülfer Tokatlı, Dürdane Gülşah GümüşayBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz...

17:58 Sivas Belediyespor, Van Spor maçına hazır Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Van Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

16:15 Son dakika! Balıkesir'de 5 gün önce yıldırım isabet eden 4 kadından 2'si hayatını kaybetti Son dakika habere göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi nedeniyle tedavi altına alınan 4 kadından 2'si yaşamını yitirdi.

16:12 Yıldırım düşen 4 kişiden 2'sinden acı haber geldi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 30 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

16:06 Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumu eski belediye binasında gerçekleşti.

15:34 Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar Pandeminin etkileri devam ederken markalar sosyal medya aracılığıyla tüketicileriyle aralarındaki iletişimi sürdürmeye devam ediyor.

15:21 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: Giresun AtatürkHakemler: Semih Kurt, Fatih Pazı, Oğuzhan Yiğit KarpuzGiresunspor: Onurcan Piri, İshak Doğan (Dk. 90 Fatih Yılmaz), Mehmet Taş, Tavares, Milinkovic (Dk. 69 Serginho), Yasin Ozan, Erol Can Akdağ (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Hayrullah Bilazer (Dk.

15:20 Giresunspor-Tekirdağspor: 2-0 STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Semih Kurt (xx), Fatih Pazı (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (x) (Dk. 46 Kerem xx), Mehmet Taş (xx), Sergen (xx), İshak (xx) (Dk. 90 Fatih Yılmaz), Helder Tavares (xx), Erol Can (x) (Dk. 46 Uzodimma x), Milinkovic (xxx) (Dk.

15:15 Hatayspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15:13 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: AtatürkHakemler: Selim Özen, Suat Fidan, Çağrı AteşBeypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Burak Asan, Marlinho, Mihajlovic (Dk. 66 Abdullayev), Muhammet Arslantaş, Muhammet Yöndem (Dk. 80 Kerim Alıcı), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 66 Hamza Gür), Ali Keten, Fatih Özkan (Dk.

15:08 Hatayspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Şanlıurfaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

15:05 Son dakika haberi! Beypiliç Boluspor-Hacettepe: 2-1 Son dakika haberlerine göre STAT: AtatürkHAKEMLER: Selim Özen (xxx), Suat Fidan (xxx), Çağrı Ateş (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer (xx)- Fethi (xx), Ali (xxx), Fatih (xxx)(Dk.46 Oğuzhan xx), Muhammed Gümüşkaya (xxx)(Dk.65 Hamza xxx), Burak (xxx), Marlinho (xx), Belibi (xx)(Dk.46 Alican Özfesli xx), Mihajlovic (xx)(Dk.

12:04 Abdulsamed Elçi ve beraberindeki partililer Anıtkabir'i ziyaret etti Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Abdulsamed Elçi ve beraberindeki partililer, Anıtkabir'i ziyaret edip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

12:01 10 Kasım Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da düzenlenecek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla düzenlenecek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da yapılacak.

11:39 Kocaeli'de kaldırım parklanmalarına geçit yok Kocaeli'de kaldırımlara park ederek yaya güvenliğini riske atan araçlar sahiplerine cezai işlem uygulanarak çekiliyor.