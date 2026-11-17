Kaza, Atatürk Mahallesi Millet Bahçesi yürüyüş yolunun sonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 DK 094 plakalı motosiklet ile kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan kişiler metrelerce savrularak yol kenarında park halinde bulunan 76 AA 590 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklette bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ile kamyonet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Halit Öztürk