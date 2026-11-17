Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı özel bir etkinlikte aile kökenlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda Adanalı olduğu ile özdeşleşen deneyimli çalıştırıcı, dedesinin ve babasının memleketini ilk kez paylaştı.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Dedesinin ve babasının aslen Kıbrıslı olduğunu belirten 73 yaşındaki Fatih Terim, bu kimlikle her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

''DEDE VE BABAM LEFKOŞA DOĞUMLU, KIBRISLIYIZ''

Ünlü teknik direktör konuşmasında "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.