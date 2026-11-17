A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yalçın'ın "Oyuncular ülkeleri ve milli takım forması için mücadele ediyor. Çok ciddi övgüyü hak ediyorlar" şeklindeki değerlendirmesine, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'den çok sert bir tepki geldi. Kahveci, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemdeki eleştirilerini hatırlatarak deneyimli teknik adamı çelişkiyle suçladı.

YORUMCULUK DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Yalçın'ın bu sözleri sarf edecek en son kişi olduğunu savunan Nihat Kahveci, "Bu açıklama ülkedeki tüm reklam panolarına asılsın, 85 milyon bu açıklamayı okusun, ne düşünecekler? Ben söyleyince 'Sergen Yalçın düşmanı' ya da 'Sergen Yalçın'ı kıskanıyor' oluyorum. Allah'ını seversen böyle bir açıklama var mı! Yorumculuk döneminde yaptıkları ortadayken, bu sözleri söyleyecek en son kişi Sergen Yalçın'dır. Milli takımdaki ya da ligdeki oyuncuları onun kadar sert eleştiren bir yorumcu hatırlamıyorum." dedi.

''AKLIMIZLA ALAY MI EDİYOR?''

Sergen Yalçın'ın geçmişte milli futbolcular hakkında kullandığı ifadeleri gündeme getiren Kahveci, eleştirilerinin dozunu artırarak "85 milyona sesleniyorum; Sergen Yalçın bu açıklamanın sebebini anlatmalı. Bizim aklımızla mı alay ediyor? Kadrodaki en önemli oyuncuları en ağır şekilde eleştiren, 'Barış Alper Yılmaz ne zaman yükseldi ki düşsün' diyen ben miyim? Şimdi çıkıp 'Oyuncular ülkeleri için mücadele ediyor, övgüyü hak ediyorlar' diyor. Milli takım oyuncusu zaten ne için mücadele edecek? Hocam sen yorumcuyken ne zaman övdün? Ne teknik direktörü ne futbolcuları ne de en büyük takımlarda oynayan isimleri beğendin; Zidane'ı bile beğenmiyordun." şeklinde konuştu.