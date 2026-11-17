Galatasaray savunmasının tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın istikrarlı performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

SEVILLA, ABDÜLKERİM'İ İSTİYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, savunma hattını güçlendirmek adına Abdülkerim Bardakcı'yı transfer listesine eklediği belirtildi. Deneyimli futbolcunun fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisini yakından takip eden İspanyol temsilcisinin, transfer sürecini somutlaştırmak için harekete geçtiği belirtildi.

İSTANBUL'A GELECEKLER

Edinilen bilgilere göre Sevilla yönetimi, önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ın oynayacağı karşılaşmalarda milli futbolcuyu canlı olarak izlemek üzere Türkiye'ye gözlemci ekibini gönderecek. Yapılacak detaylı analiz ve raporlamanın ardından İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kapıyı resmi bir teklifle çalabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TAVRI MERAK KONUSU

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başaru hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da teknik heyetin, takımın kilit isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'nın ayrılığına nasıl yaklaşacağı ise merakla bekleniyor.