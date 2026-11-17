Rusya'nın Kemerovo bölgesinde An-12 tipi bir askeri nakliye uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Uçağın yere çakıldığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın nasıl meydana geldiği ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, açıklama yaptı. Seredyuk, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor." dedi. Yagunovo köyü, Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunuyor.