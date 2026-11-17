Güçlü dolar, yükselen tahvil faizleri ve Fed’den faiz artırımı beklentisi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeleri gören altın ve gümüş, gün içinde kayıplarının bir kısmını telafi etti.

GRAM ALTIN 6.268 LİRA

Gram altın, saat 14.57 itibarıyla 6.268,91 TL’den işlem gördü. Önceki günü 6.242 TL’den kapatan gram altın, günlük bazda yüzde 0,43 değer kazandı. Ons altın ise aynı saatte 3.867,41 dolardan işlem gördü.

Serbest piyasada sabah saatlerinde çeyrek altın 10.365 TL’den, yarım altın 20.724 TL’den, tam altın 41.166,44 TL’den, Cumhuriyet altını ise 41.296 TL’den satışa sunuldu.

HAFTALIK KAYIP 404 LİRA

Gram altın, haftalık bazda 6.682 TL’den 6.278 TL’ye geriledi. Böylece gram altında bir haftada 404 TL’lik, yüzde 6,05'lik kayıp yaşandı.

ONS 3.200 DOLARA İNERSE GRAM ALTIN 5.187 LİRA

Candaş Atalay, ABD-İran gerilimi yeniden alevlenir ve petrol fiyatları yükselirse ons altının 3.200 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Bu seviye, ons altının mevcut fiyatına göre yaklaşık yüzde 17,3'lük bir düşüş anlamına geliyor. Dolar/TL kurunun bugünkü 50,42 seviyesinde sabit kalması halinde, ons altının 3.200 dolara inmesi gram altını yaklaşık 5.187 TL’ye çekebilir. Bu da gram altında mevcut fiyata göre yaklaşık 1.082 TL’lik bir düşüş anlamına geliyor.

“AÇIK BİR AYI PİYASASI”

Atalay, altın ve gümüşte açık bir ayı piyasası görüldüğünü belirterek ocak ayından önce koşulların değişmesini beklemediğini söyledi. Atalay’a göre beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri, yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar, altın fiyatlarını aşağı çekiyor.

Atalay, Çin Merkez Bankası’nın ekim ayında yaklaşık 25,8 ton altın aldığını, bunun 2023 sonundan bu yana en büyük aylık alım olduğunu ifade etti. Atalay, Çin’in alımlarının son 3 ayda daha büyük bir satış dalgasını engelleyen temel unsur olduğunu savundu.

İÇ PİYASADA PRİM

Atalay, iç piyasada altının 60 TL primli işlem gördüğünü öne sürdü. Atalay, bunun yatırımcı talebi dışındaki etkenlerden kaynaklandığını belirterek TL bazlı altın alımı için yaklaşık 2 ay beklenmesini önerdi. Sert düşüşün cazip görünmesine rağmen dip oluştuğunu söylemek için henüz erken olduğunu da vurguladı.

GÜMÜŞTE HAFTALIK KAYIP YÜZDE 6,14

Spot gümüş, önceki gün Ekim 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1,3 yükselişle ons başına 47,61 dolara çıktı. Bu fiyat, bugünkü kurla gümüşün gramının yaklaşık 77 TL’ye denk geldiğine işaret ediyor. Altın/gümüş oranı ise 81 seviyesinde bulunuyor.

Atalay, gümüşün haftanın en kötü performans gösteren metali olduğunu ve yüzde 6,14 değer kaybettiğini belirtti. Atalay, sanayi kullanımındaki düşüş, mücevher talebindeki yüzde 22'lik gerileme ve ABD’de bireysel yatırımın 2010'dan bu yana en düşük seviyeye inmesiyle küresel gümüş talebinin 2026'da yüzde 5 azalmasını beklediğini söyledi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasalar, Fed’in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini güçlü bir olasılık olarak fiyatlıyor. Fed’in 27-28 Ekim toplantısına ait tutanakların çarşamba günü açıklanması bekleniyor.