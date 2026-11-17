abbas dursun:

mustafa kemal olmasaydı hepimizin adı thieryy olurdu yokmuydu 85 milyonun içinde agmet mehmette taaa gittiniz tieryi getirdiniz bu iş normal değil birileri birşeyler çeviriyor yoksa mümlün değil hem a takımın hem b takımın hem u19 u21 ve nilimum millitakım oyuncularının tamamının gurbetçilerden seçilmesi bu apaçık bi tezgah tff bilerek veya kullanılılarak ki tff nin başındaki adam çok müsait kullanılmaya manipüle edilmeye öyle böyle değil onun kafa almaz bu işleri tek bildiği namus şeref söz, falan filan sanki köy ağasıda adalet dağıtıyor