CHP'nin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasında adı geçen kişi ve kurumların kamuoyuna açıklanması yönündeki çağrılara değindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetin söz konusu listeleri açıklaması gerektiğini savundu.

"SEVSİNLER SENİ, NE DİYELİM BAŞKA"

Şimşek'in açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Herkes söylüyor 'Listeleri açıklayın.' Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı. 'Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim.' Lafa bakın" dedi. Bakan Şimşek'e seslenen Kılıçdaroğlu, "Niye mümkün değil kardeşim? Amerikalılar, Ruslar mı açıklayacak? Fransızlar mı açıklayacak? Siz açıklayacaksınız kardeşim. Hazine ve Maliye Bakanı değil misin? Hazine ve Maliye Bakanısın. Sermaye Piyasası Kurulu sana bağlı değil mi? Sana bağlı. Sevsinler seni, ne diyelim başka" ifadelerini kullandı.

"YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI VER"

Eleştirilerinin ardından Mehmet Şimşek'e duyduğu saygıyı dile getiren Kılıçdaroğlu, "Mehmet Şimşek'e saygı duyan bir kişiyim, altını çizerim. Yiğidi öldür, hakkını ver" dedi. Ancak bu sözlerinin ardından Şimşek'in görevinden ayrılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Ama burada Sayın Mehmet Şimşek'in görevini bırakması lazım" ifadeleriyle istifa çağrısında bulundu.