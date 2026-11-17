İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, Bolu'daki köyünü ziyaret etti. Milli futbolcunun yaklaşık 30 milyon TL değerinde olduğu belirtilen siyah renkli Mercedes-Benz G-Serisi aracıyla köy yollarında ilerlediği anlar kaydedildi. Genç yıldızın lüks aracıyla gerçekleştirdiği ziyaret kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

PLAKASINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in aracının yalnızca fiyatı değil, plakası da dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın plakasında, milli futbolcunun adını çağrıştıran “ARD” harflerinin yer aldığı görüldü. Bu ayrıntı, lüks aracın görüntülerinin sosyal medyada daha fazla ilgi görmesine neden oldu.

GÖRÜNTÜLER BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Arda Güler'in Bolu'daki köy ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Milli futbolcunun 30 milyon TL değerindeki aracı ve plakasındaki özel detay, kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntüler binlerce kez paylaşılırken genç yıldızın köy ziyareti çok sayıda yoruma konu oldu.