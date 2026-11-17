Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek ve takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor.

Bitshiabu ve Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'in yanında forma giyebilecek üst düzey bir stoper arayışında olduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE RENATO VEIGA VAR

Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında Villarreal forması giyen Portekizli savunmacı Renato Veiga'nın bulunduğu iddia edildi. Galatasaray yönetiminin sezon başında da 23 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerde bulunduğu ancak Villarreal'i ikna edemediği belirtildi.

Ara transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların bu kez daha yüksek bir teklifle İspanyol ekibinin kapısını çalmayı planladığı aktarıldı.

30 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Geçen sezon Chelsea'den Villarreal'e 24,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilen Renato Veiga için Galatasaray'ın 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalınması halinde elde edilecek gelirin önemli bir bölümünü bu transfer için kullanmayı planladığı ifade edildi. Galatasaray'ın 30 milyon euroluk teklifine sonraki satıştan pay maddesini de ekleyerek Villarreal'i ikna etmeye çalışacağı iddia edildi.

HEM HAVADA HEM YERDE ETKİLİ

Renato Veiga'nın yalnızca savunmadaki fiziksel gücüyle değil, oyun kurma becerisiyle de Galatasaray'ın aradığı özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Uzun boyunun avantajıyla hava toplarında etkili olan Portekizli futbolcu, topla ileri çıkabilmesi ve isabetli paslarıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Veiga transferiyle hem savunma kalitesini artırmayı hem de kadrosunu gençleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

TRANSFERDE RAFAEL LEAO KOZU

Galatasaray'ın Renato Veiga transferindeki önemli kozlarından birinin de Rafael Leao olduğu öne sürüldü. Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaş olan iki futbolcunun yakınlığının, Veiga'nın olası transfer kararında etkili olabileceği değerlendiriliyor. Leao'nun sarı-kırmızılı takımda bulunmasının, Galatasaray'ın sportif hedeflerini ve gelecek planlarını Veiga'ya anlatma konusunda avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, Villarreal'in tutumuna göre ara transfer döneminde resmi girişimlerini hızlandırması bekleniyor.