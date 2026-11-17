Yemen'deki gelişmelere ilişkin aktarılan bilgilere göre Suudi Arabistan destekli birlikler, hafta sonu Babülmendep Boğazı yakınlarındaki bazı mevzilerini terk ederek Aden'in savunmasına yöneldi.

Çekilmenin ardından Husiler, bölgede Suudi Arabistan destekli güçlere ait olduğu belirtilen hasarlı zırhlı araçların görüntülerini yayımladı. Husi savaşçıların Aden'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki noktalarda konuşlandığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KOMUTAN DEĞİŞİKLİĞİ

Bölgedeki askeri gelişmelerin ardından Riyad yönetiminin Yemen'deki koalisyon güçlerinin komutanını görevden aldığı aktarıldı.

Komutan değişikliğinin sahadaki çekilmeyle doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi bir gerekçe ise henüz netleşmedi.

SUUDİ PETROLÜNÜN GEÇİŞ GÜZERGAHI TEHLİKEDE

Hürmüz Boğazı'nda İran ile yaşanan savaş nedeniyle deniz trafiği aksarken, Suudi Arabistan petrol sevkiyatını Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirmeye ağırlık verdi.

Ancak Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı çevresinde Husilerin kontrol alanını genişletmesi, bu alternatif güzergah üzerindeki güvenlik risklerini artırdı.

Babülmendep, Süveyş Kanalı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin de en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

İKİ STRATEJİK BOĞAZDA İRAN ETKİSİ

Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte Babülmendep çevresinde Husilerin ilerlemesi, bölgedeki iki kritik deniz geçişini aynı anda baskı altında bırakıyor.

İran'ın Hürmüz'deki askeri faaliyetleri ve İran destekli Husilerin Yemen kıyılarındaki varlığı, petrol taşımacılığı açısından yeni bir risk oluşturuyor. Bununla birlikte, her iki boğazın tamamen İran'ın kontrolüne geçtiğini söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor.