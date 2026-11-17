Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulamak amacıyla geçmiş yıllardaki yarışmalarda belirlenen 250 sloganı yayımladı.

Sürücülerin trafikte yaptığı hatalara dikkat çekilen sloganlarda hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonundan uzak durulması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Bazı sloganların kafiyeli ve esprili anlatımı ise kamyon arkası yazılarını anımsattı.

"KAFAN VARSA KASK KULLANIRSIN"

Motosiklet sürücülerine yönelik hazırlanan sloganlarda kask kullanımının hayati önemine vurgu yapıldı.

Trafik Başkanlığının paylaştığı ifadeler arasında "Kafan varsa, kask kullanırsın", "Umut ekmeğin, kask yoldaşın olsun" ve "Kaskınız kaskonuzdur" sözleri yer aldı.

"Kazalar, çiğnenmiş kuralların intikamıdır" ve "Kaza geliyorum der, kulak verin yeter" sloganlarıyla da trafik kurallarının ihlal edilmesinin doğurabileceği sonuçlara dikkat çekildi.

"DİREKSİYON BAŞINDAYIZ, KAPSAMA ALANI DIŞINDAYIZ"

Araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenen sürücüler de sloganlarla uyarıldı.

"Direksiyon başındayız, kapsama alanı dışındayız" ifadesiyle telefon kullanımının sürüş sırasında oluşturduğu tehlikeye işaret edilirken "Yoluna göz-kulak ol. Araçta cep telefonu kullanma" uyarısı yapıldı.

Yorgun şekilde araç kullananlara ise "Yorgun çıkma yola, dinlen ver bir mola" ve "Uykunu yolda alma, insanların kabusu olma" sözleriyle seslenildi.

"HIRSIZ MALIMIZI, HIZ CANIMIZI ALIR"

Aşırı hız yapan sürücüler için hazırlanan sloganlarda da dikkat çekici ifadeler kullanıldı.

"Hızını azalt, ömrünü uzat", "Yavaş git hız yapma, ecel kavşağına sapma" ve "Hırsız malımızı, hız canımızı alır" sözleriyle hızın tehlikelerine vurgu yapıldı.

"Şaşırıyorum birbiriyle yarış edene, madalya mı veriyorlar hızlı gidene" sloganıyla trafikte yarışan sürücülere seslenilirken "Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler" ifadesiyle de güvenli sürüşün önemine dikkat çekildi.

Paylaşılan sloganlar arasında "Birincide yersin ceza, ikincide yaparsın kaza, üçüncüde hayata elveda" ve "Geliştirilmiş yollar, hız parkurları değildir" uyarıları da yer aldı.

EMNİYET KEMERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trafik Başkanlığı, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan sloganları da paylaştı.

"Emniyet kemerini bağla, hayat güvencesini sağla", "Emniyet kemeri bizleri koruyan ücretsiz sigortadır" ve "İki siyah bant, ne canlar kurtarır dene bak" ifadeleriyle emniyet kemerinin önemine vurgu yapıldı.

"Adı üstünde emniyet kemeri, bunu anlamayan zihniyete ne demeli" ve "Emniyet kemeri değil ki paralı, takmayan ya ölü ya da yaralı" sözleri de yayımlanan sloganlar arasında yer aldı.

Trafik Başkanlığı, farklı ihlallere yönelik hazırlanan 250 sloganla sürücülerin dikkatini trafik güvenliğine çekmeyi amaçlıyor.