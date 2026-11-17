Geleceğe yönelik tahminleriyle sık sık konuşulan Simpsonlar dizisinin 2023 yılında yayımlanan bir bölümü, bugün 17 Kasım olması nedeniyle yeniden dikkat çekti. Dizide Springfield kasabasının altı gün boyunca elektriksiz kalması ve Lisa Simpson'ın günlüğünde 17 Kasım tarihinin yer alması, sosyal medyada kıyamet iddialarını beraberinde getirdi. ABD'de bugün yapılacağı öne sürülen acil durum uyarı sistemi testi ise tartışmaları artırdı.

3 YIL ÖNCE YAYIMLANAN BÖLÜMDEKİ DETAY

Simpsonlar'ın 19 Kasım 2023'te yayımlanan 35. sezon 7. bölümü It's a Blunderful Life, bugün yeniden konuşulmaya başlandı. Bölümde Springfield'da yaşanan büyük bir elektrik kesintisi nedeniyle kasaba altı gün boyunca karanlığa gömülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken ayrıntı ise Lisa Simpson'ın günlüğünde görüldüğü belirtilen 17 Kasım tarihi oldu. Bazı kullanıcılar, bu ayrıntıyı bugün dünya genelinde büyük bir elektrik kesintisi yaşanacağı yönündeki iddialarla ilişkilendirdi.

ABD'DEKİ TEST İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Tartışmaların büyümesinde, ABD'de bugün yapılacağı belirtilen Acil Durum Uyarı Sistemi (EAS) testinin de etkili olduğu görüldü. Test kapsamında radyo ve televizyon yayınlarının kısa süreliğine kesilerek deneme amaçlı bir uyarı mesajı yayımlanacağı ifade edildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uyarı sistemi testi ile Simpsonlar'da anlatılan elektrik kesintisi arasında bağlantı kurarak 17 Kasım'ın büyük bir felaketin başlangıcı olabileceğini öne sürdü.

SİMPSONLAR GERÇEKTEN KIYAMETİ Mİ BİLDİ?

Dizinin ilgili bölümünde anlatılan olay, kurgusal Springfield kasabasında yaşanan elektrik kesintisinden ibaret. Hikayede 2026 yılında dünyanın sonunun geleceğine veya küresel çapta bir felaket yaşanacağına ilişkin doğrulanmış bir öngörü bulunmuyor.

Öte yandan acil durum uyarı sistemi testleri, olası afet ve tehlikelerde halkın bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu tür testler, elektrik şebekesinin kapatılması anlamına gelmiyor.

Simpsonlar'daki tarih ile bugün arasında kurulan bağlantı sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, 17 Kasım'da kıyamet yaşanacağı yönündeki iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmuyor.