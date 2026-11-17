Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov için transfer iddiaları giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Rus futbolcunun, Barcelona ve Bayern Münih tarafından yakın takibe alındığı öne sürüldü.

BARCELONA VE BAYERN MÜNİH TRİBÜNDE OLACAK

İddiaya göre Barcelona ve Bayern Münih'in yetkilileri, Galatasaray'ın 24 Kasım'da Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izleyecek. İki kulübün temsilcilerinin, Batrakov'un performansını yakından takip ederek genç oyuncu hakkında değerlendirme yapacağı belirtildi.

Rus futbolcunun yalnızca bu karşılaşmada değil, sezonun geri kalan bölümünde de Avrupa kulüpleri tarafından izlenmesinin beklendiği aktarıldı.

PSG VE İNGİLİZ KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Batrakov'un, Premier Lig ekipleri ve Paris Saint-Germain'in de transfer gündeminde olduğu öne sürüldü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Genç yıldızın özellikle Avrupa arenasındaki etkili performansının transfer ilgisini artırdığı belirtildi.

13 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 resmi karşılaşmaya çıkan Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki üretkenliğiyle öne çıkan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu belirtilen Batrakov'un, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen takımda tutulması hedefleniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EUROYA ÇIKARILACAK

Galatasaray yönetiminin, genç futbolcuya gösterilen yoğun ilginin ardından harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Batrakov'un menajeriyle görüşerek sözleşme şartlarını yeniden değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Yapılması düşünülen yeni anlaşmada, oyuncunun mevcut sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 100 milyon euroya yükseltilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Galatasaray'ın böylece Avrupa devlerinin ilgisini çeken genç yıldızını kadroda tutmak ve olası bir transferde daha yüksek bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi.