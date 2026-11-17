Son yıllarda verdiği kilolar ve değişen görünümüyle dikkat çeken ünlü türkücü Bülent Serttaş, yüzüne yaptırdığı estetik işlemleri ilk kez bu kadar açık anlattı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serttaş, göz kapaklarına işlem yaptırdığını ve göz çevresine botoks uygulattığını söyledi. Estetiğe karşı olmadığını belirten sanatçı, abartılı uygulamalardan hoşlanmadığını dile getirdi.

"BENİM GÖZ KAPAKLARIM GİTTİ"

2. Sayfa'nın mikrofonuna konuşan Bülent Serttaş, yüzündeki değişimin nedenini merak edenlere yanıt verdi. Göz kapaklarına işlem yaptırdığını açıklayan ünlü türkücü, yüzünün diğer bölgelerine estetik müdahalede bulunulmadığını söyledi.

Serttaş, yaptırdığı işlemleri şu sözlerle anlattı:

"Benim göz kapaklarım gitti. Başka yüzüme hiçbir şey yaptırmadım. Göz kenarlarıma botoks yaptırdım. Ama tadında yaptırdım. Çok fazla olmaz. Tadında seviyorum ben."

"KADIN DA ERKEK DE YAKIŞANI YAPSIN"

Estetik uygulamalara karşı olmadığını söyleyen sanatçı, kadınların da erkeklerin de kendilerine yakışan işlemleri yaptırabileceğini belirtti. Ancak doğal görünümün korunması gerektiğini vurgulayan Serttaş, aşırı müdahaleleri beğenmediğini ifade etti.

Ünlü türkücü, "Kadın da erkek de yakışanı yapsınlar. Hiç karşı değilim. Abartılı olunca sevmiyorum, olmuyor." dedi.

VERDİĞİ KİLOLARLA DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

1983 yılından bu yana müzik dünyasında yer alan Bülent Serttaş, türkü ve arabesk şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Elazığ doğumlu sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra Çakallarla Dans ve Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde de rol aldı.

Son yıllarda verdiği kilolarla görünümünde değişiklik yaşayan Serttaş, bu kez estetik açıklamalarıyla merak edilen sorulara yanıt verdi.