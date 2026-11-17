Robert Pattinson yedinci James Bond oldu: 007 rolü için ilk sözleriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amazon MGM Studios, 007 rolünü İngiliz oyuncu Robert Pattinson'a verdiğini duyurdu. Alacakaranlık ve The Batman ile tanınan 40 yaşındaki Pattinson, Daniel Craig'den sonra karakteri canlandıran yedinci isim oldu ve rolü hayatının en büyük onurlarından biri olarak niteledi. Serinin 26. filmini Denis Villeneuve yönetecek, senaryoyu Steven Knight yazacak.
Sinema dünyasının yıllardır merakla beklediği yeni James Bond'un kim olacağı sorusu yanıt buldu. Amazon MGM Studios, efsanevi 007 karakterini İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın canlandıracağını duyurdu. Alacakaranlık ve The Batman filmleriyle dünya çapında ün kazanan 40 yaşındaki oyuncu, Daniel Craig'den boşalan koltuğun yeni sahibi oldu.
YILLARDIR BEKLENEN KARAR AÇIKLANDI
2021 yapımı Ölmek İçin Zaman Yok filmiyle Daniel Craig'in James Bond macerasının sona ermesinin ardından gözler yeni oyuncunun kim olacağına çevrilmişti. Uzun süren oyuncu seçme sürecinin sonunda yapım şirketi tercihini Robert Pattinson'dan yana kullandı.
Pattinson böylece Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in ardından James Bond'u canlandıracak yedinci oyuncu oldu.
"HAYALLERİMİN GERÇEKLEŞMESİ"
Yeni rolüne ilişkin açıklama yapan Robert Pattinson, James Bond'un sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek 007 rolünün kendisine emanet edilmesini hayatının en büyük onurlarından biri olarak nitelendirdi.
Ünlü oyuncu, bu rolün kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade ederek yeni projede yer almaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR
James Bond serisinin 26. filmini Dune ve Arrival gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.
Filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek. Henüz adı ve vizyon tarihi açıklanmayan yapım, Amazon MGM Studios'un yaratıcı kontrolünde hazırlanacak ilk James Bond filmi olacak.
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