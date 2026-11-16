Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu

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Erzincan\'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu
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Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, iki meslektaşının misafir olarak bulunduğu evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında ayrı bir odada bulunan arkadaşlarının silah sesini duyarak içeri girmesiyle ortaya çıkan olayda, ağır yaralı uzman çavuş hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen uzman çavuşun nasıl vurulduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

ARKADAŞLARI AYRI BİR ODADAYKEN SİLAH SESİ DUYULDU

Olay, saat 02.45 sıralarında Hocabey Mahallesi 1052 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş E.Ç'nin evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi. Üç arkadaşın evde bulunduğu sırada, E.Ç'nin arkadaşları ayrı bir odadayken silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği odaya giden iki uzman çavuş, arkadaşları E.Ç'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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