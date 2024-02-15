Son Dakika Erzincan Haberleri

- 15:27 Erzincan'da maden kazasında incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kaldığı maden sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Işıkhan, olayın yönetimi için çalışmaların sürdüğünü ve öncelikli hedeflerinin madenci kardeşlere ulaşmak olduğunu belirtti.
- 15:25 Erdoğan: CHP, Dün Birlikte Yoldaşlık Ettiklerine Bugün Sırtından Hançerliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da meydana gelen afet ve Samsun mitinginde konuşarak CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, CHP'nin kendi içinde çıkar kavgasına tutuştuğunu ve seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle büyüdüğünü ve Cumhur İttifakı'nın bu siyaseti devam ettirdiğini vurguladı.
- 14:47 Erzincan'daki maden faciasında 9 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasına ilişkin, “Birinci önceliğimiz 9 işçi kardeşimize ulaşmak ve onları kurtarabilmek. Yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bilmemiz gereken çok önemli bir konu var. Burası halen çalışan bir yapı. Yani belli alanlarda heyelan tehlikesi devam ediyor. Çok büyük bir toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.
- 14:43 İliç'teki Maden Kapatılmalıdır: Türkiye'nin Çernobil'i
DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İliç'teki madenin derhal kapatılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda bu tür felaketlerin olma ihtimali bulunan diğer madenlerin de kapatılması gerektiğini vurgulayan Akın, Türkiye'nin tarihinin en büyük ekolojik kirlenmesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İliç'teki madenin atıklarının neden olduğu siyanürlü toprak selinin, geniş bir alana yayıldığını ve çevreyi zehirlediğini söyledi. Akın, ayrıca siyanür kullanımının ülkede yasaklanması gerektiğini belirtti.
- 14:19 DİSK, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili basın açıklaması yaptı
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Sarı, yaşanan katliamların hesabının sorulması için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, facianın etkilerinin azaltılması ve kayıpların akıbetinin netleştirilmesi için acil önlemler alınmasını talep etti.
- 14:11 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Maden kazasıyla ilgili sorumlular yargı önüne çıkacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili eksiklikleri ve yapılan yanlışları ortaya çıkaracaklarını belirterek, sorumluların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini sağlayacaklarını söyledi. Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığını ve kazayla ilgili herhangi bir sorumlunun üstünün örtülmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, sahada yapılan periyodik ölçümler sonucunda herhangi bir riskin bulunmadığı belirtildi.
- 13:50 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kriz partileriyle ülke nasıl yönetilebilir?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da yaşanan maden faciasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, ana muhalefet partisi ve diğer partilerin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Yumaklı, kriz partileriyle ülkenin nasıl yönetilebileceğini sorguladı.
- 13:43 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan aktivistin durumunu takip ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatıyla görüşerek durumu hakkında bilgi aldı. Özel, Cezayirlioğlu'nun yargı sürecinin takipçisi olduklarını ve Dezenformasyon Yasası kapsamında cezalandırılmasının yanlış olduğunu vurguladı.
- 13:36 Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen'in cenazesi toprağa verildi
Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı. Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında defnedildi. Özen, senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı.
- 13:34 Erzincan'da heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu belirtti. Çalışmalarda metale duyarlı dronlar kullanılıyor ve AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda 1708 kişi görev yapıyor.
- 13:33 Erzincan'daki maden kazasında çalışmalar sürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin yapılan çalışmalardan bahsederek, önceliklerinin göçük altında kalanlara ulaşmak olduğunu belirtti. Devletin tüm kurumlarının bölgede bulunduğunu ve olayın daha iyi yönetilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Işıkhan, madenci aileleriyle bir araya gelmek ve yanlarında olmak için bölgeye geldiğini söyledi.
- 13:28 Erdoğan'dan maden faciasıyla ilgili açıklama: Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacak
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
- 13:27 Bakan Işıkhan: Öncelikli hedefimiz göçük altında kalanlara ulaşmak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'da meydana gelen maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, olayın ortaya çıktığı andan itibaren bakanlık olarak olay yerine intikal ettiklerini ve öncelikli hedeflerinin göçük altında kalanlara ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin tüm kurumlarının bölgede bulunduğunu ve olayın daha iyi yönetilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
- 13:11 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: AK Parti milletin partisi, milletin değerlerinden doğmuş bir parti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin milletin partisi, milletin değerlerinden doğmuş bir parti olduğunu belirterek, milletle barışamayan ve tahammül edemeyenlerle mücadele ettiklerini söyledi. Yumaklı, Amasya'da tarımsal üretime katkı sağlayan bir kent olduğunu ifade etti ve Erzincan'daki maden ocağındaki heyelan nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında büyük bir vizyon ortaya koyduklarını vurguladı.
- 13:02 Erzincan'da maden kazasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi, kayıp işçilerin arama çalışmaları devam ediyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'si saha sorumlusu, 1 kişi ise sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçuyla suçlanıyor.
- 13:01 İYİ Parti: İliç'teki maden faciası ikinci Çernobil vakasıdır
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasının büyük bir felaket olduğunu ve Doğu Avrupa - Türkiye çizgisinde ikinci Çernobil vakası yaşandığını belirtti. Demirer, facianın hidrojen siyanür gazının atmosfere yayılmasına neden olacağını ve gazın nerelere gideceğinin bilinmediğini ifade etti. Ayrıca, maden firmasının faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen tekrar faaliyet izni verildiğini ve bölgedeki risklerin göz ardı edildiğini vurguladı.
- 12:47 EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu verecek
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasıyla ilgili olarak Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Bayhan, iktidarın ülke kaynaklarını yabancı şirketlere peşkeş çektiğini iddia etti ve yeni düzenlemelerin maden kazalarına yol açacağını savundu.
- 12:18 Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
- 12:11 Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1708 kişilik ekip, arama kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Uzman ekipler, metale duyarlı dronlar yardımıyla işçilerin bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. Ayrıca KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yaparak çalışmalara destek veriyor.
- 11:36 Maden sahasındaki acı bekleyiş sürüyor! Ailelerden "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" feryadı
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
- 10:26 Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.00 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.
- 10:28 İçişleri Bakanı Yerlikaya, İliç'teki maden kazasıyla ilgili ailelerle buluştu
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü liç göçüğüne dair incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçilerin aileleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, işçilerin olabileceği yerlerde çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.
- 10:24 Erzincan'da maden faciası: 9 işçi toprak altında kaldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalan işçilere ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerin yakınları ise umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
- 09:06 Erzincan İliç'teki maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Kararı ile meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi.
- 08:39 Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen vefat etti
14 Ekim 1979 yılında yapılan senato seçimlerinde Adalet Partisinden seçilerek Cumhuriyet Senato'suna giren Erzincan senatörü Orhan Özen hayatını kaybetti. Orhan Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisinde bugün öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verilecek. Orhan Özen senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı. - ERZİNCAN
- 05:21 Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: 9 işçi hala kayıp
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Uzmanlar maden ocağıyla ilgili yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirtiyor. Altın madenciliği dünyada yaygın bir madencilik türüdür. Siyanür kullanımı ve maden kazaları da sektörde önemli konular arasında yer alır.
- 00:46 Erzincan İliç'teki maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Kararı ile meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi.
- 22:07 Erzincan'da zamana karşı yarış! Toprak altında kalan 9 işçi için aramalar devam ediyor
Erzincan'da toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmaları 827 personelle gece gündüz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçilerin 5'inin konteynerde 3'ünün aynı araç içinde, 1'inin ise kamyonda olduğunu belirtti. Öte yandan soruşturmada firma sorumlusu ve maden saha sorumlusu da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
- 22:00 Erzincan'da maden sahasında toprak altında kalan 9 işçi aranıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, işçilere ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 21:37 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erzincan'daki Maden Faciasını Ziyaret Etti
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasının ardından kriz masasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sağkan, maden ocağı için yapılan uyarıların yok sayıldığını belirterek, hukukun işlemesini sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi. Ayrıca, maden kazasıyla ilgili soruşturma sürecini takip edeceklerini ve mağdur ailelere hukuki destek sağlayacaklarını ifade etti.
- 21:35 TBB Başkanı Erinç Sağkan: Toprak kaymasıyla ilgili etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını beklediklerini söyledi. Sağkan, soruşturmanın bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi için önemli olduğunu vurguladı.
- 21:12 Erzincan'daki maden faciası; işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. AFAD ekipleri, sondalama yöntemiyle toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinasyon toplantısı devam ediyor ve arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden sürdürülüyor.
- 21:11 Çevre Bakanı Özhaseki: Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kaymasında 9 kişi toprak altında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 9 kişinin toprak altında olduğunu belirterek, arama çalışmalarının devam ettiğini ve umutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, depremde zarar gören konut ve iş yerlerinin sayısı, hasar ve zarar miktarı, kentsel dönüşüm çalışmaları ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.
- 20:47 Bakan Özhaseki: Altın madeninde herhangi bir kirlilik olmadı
İstanbul Ticaret Odası çalışma toplantısına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili konuştu. Özhaseki, 'Oradaki tehlikeli atıkların Fırat'a ulaşıp ulaşmadığı konusu çok önemli. Çok şükür sevindirici bir haber; şu ana kadar herhangi bir kirliliğe, korktuğumuz bir olaya rastlanmadı' dedi.
- 20:43 Çevre Bakanı Özhaseki: Altın madeninde herhangi bir kirlilik olmadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, Erzincan'da yaşanan altın madeni toprak kaymasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, tehlikeli atıkların Fırat Nehri'ne ulaşıp ulaşmadığının önemli olduğunu belirtirken, şu ana kadar herhangi bir kirlilik veya olaya rastlanmadığını söyledi. Ayrıca, Bakan Özhaseki, deprem sonrası yapılan konut çalışmaları hakkında bilgi vererek, 307 bin konutun temelinin atıldığını ve önümüzdeki ayın sonuna kadar 75 bin konutun teslim edileceğini ifade etti.
- 20:43 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de katıldığı programda Erzincan'da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Kurum, işletmeye verilen cezaların kanunda öngörülen süreçler olduğunu ve işletmenin tedbirleri aldıktan sonra faaliyetine tekrar başladığını belirtti. Ayrıca, işletmenin çevresel etkilerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini ve çevre mevzuatına uygunluğunun 135 kez kontrol edildiğini ifade etti. Kurum, maden ocağının kapasite artışı kararının Çevre Bakanlığı tarafından verilmediğini ve çevresel etkilerinin ölçüldüğünü söyledi. Ayrıca, facianın siyasi bir istismara dönüştürülmesinin vicdansızlık olduğunu ve milletin bunu affetmeyeceğini vurguladı.
- 20:30 Çevre Bakanı Özhaseki: Altın madeninde kirlilik yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası çalışma toplantısında Erzincan'da yaşanan altın madeni toprak kaymasıyla ilgili konuştu. Özhaseki, şu ana kadar herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.
- 20:08 Erzincan'da Tabanca Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
Erzincan'ın Aslanlı Mahallesi'nde, F.D. (13) isimli çocuk babasına ait tabancayla arkadaşı H.Ş. (14) ile oynarken tabanca aniden ateş aldı. H.Ş. göğsünden, F.D. ise elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak H.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.D'nin tedavisi ise devam ediyor.
- 20:05 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da siyanürlü liç yığını göçüğü yaşanan maden sahasına alınmadı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da yaşanan siyanürlü liç yığını göçüğü olan maden sahasına girmek istedi ancak jandarma tarafından içeri alınmadı. Özdağ, CHP ve YRP yetkililerinin içeride olduğunu belirterek tepki gösterdi. Özdağ, daha önce İliç'e gelen iki heyetin tehlikenin büyük olduğunu söylediğini ve Haziran 2022'de öngörülen sızıntının gerçekleştiğini ifade etti.
- 19:59 Gökhan Günaydın: Bu Kapasite Artırımlarının Sonrasında Orada O Felaket Meydana Gelmiştir.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan facia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Günaydın, “Bu ÇED raporunu yazan firmanın, o firmada bu rapora imza atanların bu işte bir sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Yoksa bu rapordan aldıkları ve ceplerine koydukları paralar yanlarına kalmaya devam edecek midir? TMMOB, bu raporların tamamının doğru, bilimsel olmadığını, bölgenin son derece tehlikeli olduğunu açıklamasına rağmen bu ÇED raporunu veren Murat Kurum, şu anda neden Erzincan İliç’te değil de İstanbul’da siyasi faaliyetlerine devam edebilmektedir? Bu rahatlığının sebebi nedir? Çünkü bu kapasite artırımlarının sonrasında orada o felaket meydana gelmiştir. 9 işçi kardeşimizin hesabını Murat Kurum vermeyi düşünmekte midir acaba? Bundan dolayı acaba uykusu kaçmakta mıdır? 10 milyon metreküp liç yığınından siyanür sıkıntısını nasıl önleyeceksiniz " diye sordu.
- 19:49 Murat Kurum: Erzincan'daki maden ocağı kazası siyasi istismara dönüştürüldü
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Erzincan'da meydana gelen maden ocağı kazasının siyasi istismara dönüştürüldüğünü söyledi. Kurum, kazayla ilgili yapılan çevresel denetimlerin ve cezaların detaylarını paylaştı. Ayrıca, İstanbul'da gerçekleştirilecek projeleri ve Sarıyer'deki imar sorunlarını çözeceklerini belirtti.
- 19:46 Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması "Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler işletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar" "İşletmenin 3 ay kapısına mühür vuruldu, çevreyi kirletmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" "Masa...
- 19:40 Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facia için Meclis Araştırması açılacak
Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan facia sonucunda 9 işçi liç göçüğü altında kalmıştır. Siyasi parti gruplarının ortak önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 22 kişilik bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve kazanın araştırılması ve önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.
- 19:24 Erzincan'da enkaz altındaki işçilere sondalama yöntemiyle ulaşma çalışmaları devam ediyor
Erzincan'da enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. AFAD ekipleri, toprak altındaki işçilere ulaşmak için 'sondalama' yöntemini kullanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinasyon toplantısı devam ederken, arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden sürdürülüyor.
- 19:03 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de katıldığı bir programda Erzincan'da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Kurum, işletmeye verilen cezaların kanunda öngörülen süreçler dahilinde uygulandığını ve işletmenin tedbirleri aldıktan sonra faaliyetine tekrar başladığını belirtti. Ayrıca, işletmenin çevresel etkilerinin Çevre Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ve çevre mevzuatına uygunluğunun 135 kez kontrol edildiğini ifade etti. Kurum, maden faciasının siyasi bir istismara dönüştürülmesini vicdansızlık olarak nitelendirdi ve milletin bu tür manipülasyonları affetmeyeceğini vurguladı.
- 18:57 CHP Milletvekili: Elazığ'da da bir çevre felaketi yaşama riskimiz var
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır maden işletmesinin çalışmaları nedeniyle ilçede heyelan tehlikesinin olduğunu belirterek, önlemlerin alınmamasının bir çevre felaketi riski oluşturduğunu söyledi. Erol, aynı zamanda Erzincan'da yaşanan çevre felaketinin benzerinin Elazığ'da da yaşanabileceği uyarısında bulundu.
- 18:55 AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığının 135 kez denetlendiğini belirten Kurum, işletmenin faaliyetine tekrar başladığını söyledi.
- 18:54 AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de katıldığı bir programda Erzincan'da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Kurum, işletmeye verilen cezaların kanunda öngörülen süreçler dahilinde uygulandığını ve işletmenin tedbirleri aldıktan sonra faaliyetine tekrar başladığını belirtti. Ayrıca, işletmenin çevresel etkilerinin Çevre Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ve çevre mevzuatına uygunluğunun 135 kez kontrol edildiğini ifade etti. Kurum, maden faciasının siyasi bir istismara dönüştürülmesini vicdansızlık olarak nitelendirdi ve milletin bu tür manipülasyonları affetmeyeceğini vurguladı.
- 18:31 İliç Çöpler Altın Madeni'nde Göçük: 9 İşçi Kayboldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda istiflenen zehirli yığının kayması sonucu dokuz işçi kayboldu. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, olayın önceden işaret verdiğini ve önlem alınması gerektiğini belirtti.
- 18:07 Murat Kurum'dan Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili iddialara yanıt: Biz bütün cezai süreçleri uyguladık
Erzincan'da 9 işçinin göçük altında kaldığı maden kazası sonrası İBB adayı Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylanması gündeme getirildi. Başta CHP olmak üzere muhalif kesimin iddialarına Kurum yanıt verdi. Kurum, ''Biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Hangi vicdanla bu konuyu İstanbul seçimlerine getirdiniz'' dedi.
- 18:25 İçişleri ve Enerji Bakanları, Erzincan'daki maden ocağındaki işçilerin ailelerini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu mahsur kalan maden işçilerinin ailelerini ziyaret etti. Bakanlar, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve tek amaçlarının işçilerin yerlerini bulmak olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar ise madenin düzenli olarak denetlendiğini ve bu olayın sebebini araştırdıklarını söyledi.
- 17:53 Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği: 'Kaymaz'da da aynı katliam yaşanacak'
Erzincan'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Kaymaz'da yapılmaya çalışılan atık barajında da benzer bir felaketin yaşanacağını belirtti. Dernek, madencilik şirketlerinin kar hırsının insanların yaşam alanlarını ve doğayı hiçe saydığını vurgulayarak, mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.
- 17:51 AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağı faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, işletmenin çevresel etki denetimlerinin sıkı bir şekilde yapıldığını ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığının 135 kez denetlendiğini belirtti. İşletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildiğini ve 3 ay süreyle mühür vurulduğunu ifade eden Kurum, işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.
- 17:49 Erdoğan: Toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmalar devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da toprak altında kalan işçilere ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini açıkladı.
- 17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Erzincan'da meydana gelen maden kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 17:38 TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
- 16:49 Meral Akşener'den İktidara 'İliç' Tepkisi: "İliç'teki Felakete Yol Açan İhmallerin ve Bu İhmallere İmza Atanların Peşini Bırakmayacağız" (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki Grup Toplantısında, "29 Haziran 2022’de bu kürsüden Erzincan İliç’teki altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda İYİ Parti olarak Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Yani aslında dün yaşanan felaketi göze almayı tercih etti. Erzincanlı vatandaşlarımızı değil madenin ortaklarını tercih etti. Anadolu’nun can suyunu taşıyan Fırat’ı değil rant musluklarını tercih etti. İliç’teki felakete yol açan ihmallerin ve bu ihmallere imza atanların peşini bırakmayacağız" dedi.
- 16:47 Erzincan'daki altın madeni kazası için Meclis araştırma komisyonu kurulması önerildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması olayının araştırılması için komisyon kurulması önerildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kazanın ardından alınacak önlemlerin belirlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını temin edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise altın madenciliğinin kamusal bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını ve gereken cezanın verileceğini ifade etti.
- 16:19 Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması dronla görüntülendi
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağanağın etkili olduğu bölgede toplam 1708 personel görev yapıyor. Olayın yaşandığı geniş alan dronla kaydedildi.
- 16:13 Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan siyanürlü liç yığını kaymasında kaybolan 9 madenciye ulaşma çalışmaları sürerken, facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, maden sahasında çalışan bir kamyonetin içinden çekilmiş ve şiddetli yığın kaymasını fark eden üç şoförün saniyelerle kurtulması yer alıyor. İlk saniyelerde ise yığının Sabırlı deresine doğru hızla sürüklendiği görülüyor.
- 16:12 Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonlarından 2'si toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken, 1'i toprağın altında kaldı. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
- 16:07 İliç için "Dünyanın ikinci Çernobil'i" diyen Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
- 15:59 Erzincan'da 9 İşçi Kayboldu, Aileler Umutla Bekliyor
Erzincan'da altın madeni sahasında toprak altında kalan 9 işçinin yakınları, maden ocağının olduğu bölgeye gelmeye devam ediyor. Kayıp işçilerin aileleri, herhangi bir yetkili ile görüşemediklerini ve çalışmalar hakkında bilgi alamadıklarını belirtiyor. Meteoroloji uyarısının ardından bölgede etkili olan sağanak, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor.
- 15:48 Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasında, hafriyat kamyonları son anda toprak altında kalmaktan kurtuldu. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, toprağın yamaçtan aktığı ve kamyonların geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
- 15:22 Ümit Özdağ'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
- 15:20 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Erzincan'daki maden kazasında 9 kişiye henüz ulaşılamadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın iliç ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, kazada henüz ulaşılamayan 9 vatandaş olduğunu belirterek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve temennilerinin göçük altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşılması olduğunu söyledi.
- 15:09 Erzincan'daki heyelandan yeni görüntüler! Kamyon şoförleri felaketten böyle kurtulmuş
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
- 14:54 Erzincan'daki maden faciası: Kayıp işçilerden 5'i konteynerde, 4'ü araçlardaymış (4)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, Bayraktar ise madenin işletme ruhsatı ve denetimlerle ilgili bilgi verdi.
- 14:46 Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: 9 kişi kayıp
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp 9 kişiden 5'inin bir konteynerde, 3'ünün bir kamyonda ve diğerinin başka bir araçta toprak altında olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bilim insanları ve AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmaların güvenliğinden taviz verilmeden sürdürüleceğini söyledi.
- 14:40 Meral Akşener, Meclis kürsüsünde maden kazasıyla ilgili ağladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da yaşanan maden kazasına değinerek Meclis kürsüsünde hıçkırarak ağladı. Akşener, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği 'Var Git Ölüm' şarkısını açarak, maden kazasında yaşamını yitiren işçilere olan üzüntüsünü dile getirdi.
- 14:35 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Erzincan'daki maden kazasında 9 kişiye henüz ulaşılamadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın iliç ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, kazada henüz ulaşılamayan 9 vatandaş olduğunu belirterek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Bakan Uraloğlu Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel seçimler için destek istedi ve hedeflerinin belediyelerin tamamını almak olduğunu ifade etti.
- 14:05 Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması: İşçilerin kurtarılması en önemli konu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili açıklama yaptı. 9 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, Bayraktar işçilerin kurtarılmasının en önemli konu olduğunu belirtti. Madenin işletme ruhsatının olduğu ve denetimlerin düzenli olarak yapıldığı ifade edildi.
- 14:03 Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması: İçişleri Bakanı açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da meydana gelen maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 9 işçinin kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan, bölgede bulunan 339 arama kurtarma personeli ve diğer görevlilerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bilim insanlarının yer radarlarıyla araştırma yaptığını ve güvenliği sağlamak adına herhangi bir risk alınmadığını vurguladı.
- 13:56 Ahmet Davutoğlu'ndan İktidara 'İliç' Tepkisi: "Siz Altınlara Sarılmaya Alıştınız, İnsanlara Değil, Siz Ranta Sarılmaya Alıştınız, Tabiata Değil" (2)
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi Grup Toplantısı'nda, Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasına tepki göstererek "Bereketli Fırat'ın aktığı yerlerin 350 metre ötesine siyanür, sülfürik asit, 38 farklı kimyasal artığı yığacaksınız, tedbir almayacaksınız, işçiler burada çatlak var dediğinde dikkat etmeyeceksiniz, sonra kader diyeceksiniz, işçilerin yakınlarına sarılacaksınız. Siz altınlara sarılmaya alıştınız, insanlara değil, siz ranta sarılmaya alıştınız, tabiata değil" dedi.
- 13:53 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Erzincan'daki maden ocağında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, AFAD koordinasyonunda çevre illerden ve Trabzon'dan gerekli desteklerin sağlandığını ifade etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 13:51 İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin iptali için açılan dava hakkında konuştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin iptali için açılan dava hakkında konuşarak, İstanbul 11'inci İdare Mahkemesinin planları iptal ettiğini belirtti. İmamoğlu, ayrıca 'Yeşil İstanbul' projesini tanıttığı toplantıda, çevre felaketlerine dikkat çekti ve Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un doğal yapısını yok edeceğini vurguladı.
- 13:48 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Erzincan'daki Toprak Kaymasıyla İlgili Çalışmalar Devam Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak 9 vatandaşın hala ulaşılamadığını belirtti. AFAD koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, vatandaşlara sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu.
- 13:29 Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5'i konteynırda, 3'ü araçta kayıp
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında kayıp olan 9 kişiden 5'inin bir konteynır içinde, 3'ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam edeceğini belirtirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
- 13:27 Erzincan'da Göçük Altında Kalan İşçiler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maden işletmecisi, Fırat Nehri'ne siyanür akışı olmadığını ve numunelerde kirlilik olmadığını açıkladı.
- 13:03 Anagold Madencilik: Maden sahasında atık depolama havuzu yıkılmadı
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi.