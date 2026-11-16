Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 58 AAB 647 plakalı otomobil ile U.D'nin kullandığı 61 EN 719 plakalı otomobil, Yavuzselim Mahallesi Şehit Binbaşı Yaşar Erol Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 58 AAB 647 plakalı otomobilde bulunan F.E. yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerErzincanGüncelSon Dakika

Bursa Gemlik’te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu’ya satılıyor Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:58:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android