Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor

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Bursa Gemlik\'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu\'ya satılıyor
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Bursa Gemlik'e bağlı Katırlı bölgesinden temin edilen sofralık zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Kilosu 5 bin dolar olan altın kaplı zeytin yalnızca talep üzerine yurt dışına satılıyor; 100 gramı 500 dolar.

Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytinlerinin yetiştiği Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinden temin edilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Yaklaşık 150 üretici firmanın yer aldığı, zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformun kurucusu Levent Usluer, sadece yurt dışına satış yaptıklarını ve talep geldikçe üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan'a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan ise durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai'ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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