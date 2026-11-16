Belçika, İtalya\'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takımımızın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika, sahasında İtalya'yı 4-1 mağlup ederek grup aşamasını 12 puanla tamamladı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. King Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belçika, 4-1 kazandı.
BELÇİKA'DAN GOL ŞOV
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Maxim De Cuyper, 22. dakikada Nathan Ngoy, 26. dakikada Jeremy Doku ve 80. dakikada Diego Moreira kaydetti. İtalya'nın tek golü 11. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte gruptaki altıncı maçında dördüncü galibiyetini almayı başaran ev sahibi Belçika, puanını 12'ye yükseltti. Konuk ekip İtalya ise 10 puanda kaldı.
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