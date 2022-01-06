Son Dakika İtalya Haberleri

01:28 İtalya Serie A takımlarında Kovid-19 vakalarının artması tartışma yarattı İtalya Başbakanı Mario Draghi, Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ligin işleyişini görüştü.

23:49 Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı A Milli Takım'ın kaptanlarından Hakan, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi. Hakan, üst üste ikinci kez bunu başaran ilk Türk futbolcu ünvanını aldı.

23:30 Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı A Milli Takım'ın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündemin zirvesinden düşmüyor. Başarılı futbolcu, üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi. Hakan, üst üste ikinci kez bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

22:25 İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 223 kişi öldü, 108 bin 304 yeni vaka tespit edildi.

20:38 Avrupa borsaları haftanın son gününde İngiltere hariç düştü Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

17:48 Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'le rekor tazeledi Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

17:47 Euro bölgesinde enflasyon oranı 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Avrupa Birliği İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, Avrupa bölgesinde yıllık enflasyonunun Aralık ayında yüzde 5'e ulaşmasıyla, enflasyon son 31 yılın rekor seviyesine yükseldi.

16:15 Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 94 ülkeden 2 bin civarında gazetecinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

13:44 Avro Bölgesi'nde enflasyon, kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, dramatik hayat öyküsüyle oldukça farklı bir portreye sahip. Belçikalı oyuncu hayat hikayesini tüm bedenine dövme olarak kazıdı.

13:10 Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı Türk futbolunun efsane takımlarından biri olan ve bu sezon BAL'da mücadele eden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, başkanlığında geçen bir buçuk aylık süreci değerlendirerek yapacakları çalışmaları anlattı.

12:28 2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti Akaryakıt ve akaryakıt istasyonlarına ilişkin bilgiler sunan mobil uygulama BenzinLitre, "2021 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları" konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarında 46'sı zam olmak üzere 58 farklı değişiklik yaşandı; akaryakıt fiyat değişiklikleri 27 milyondan fazla kez görüntüledi.

12:17 "Rekortmen dede" gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor Konya'da, parkurlarda "Dede" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki milli koşucu Ali Demirhan, antrenörlüğünü de yapan eşi Gülizar'ın desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor.

11:18 Hindistan'da Pozitif 13 Kişi Karantinadan Kaçtı - Hindistan'da pozitif 13 kişi karantinadan kaçtı İtalya'dan Hindistan'a giden yolcu uçağında 125 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan yolculardan 13 kişinin kaçtığı öğrenildi.

11:13 MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN KADINLAR KOROSU BURSA'da, 2005 yılında 20 kadınla kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 kadın üyeye ulaştı.

10:37 Antalya'nın süper lüks yat geliri 1,4 milyar doları aştı DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de; 2021'de 30 yat denize indirilirken, 125 milyon dolar gelir sağlandı.

09:10 Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı: Karantinanın 7 güne indirilmesi kararında politik ve ekonomik kaygılar var Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüse karşı aşılama sürecinde bir yılın geride kalmasına karşın toplumun sadece dörtte birinin tam aşılı olduğunu belirtip uyarılarda bulundu.

09:10 2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti Akaryakıt ve akaryakıt istasyonlarına ilişkin bilgiler sunan mobil uygulama BenzinLitre, "2021 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları" konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarında 46'sı zam olmak üzere 58 farklı değişiklik yaşandı; akaryakıt fiyat değişiklikleri 27 milyondan fazla kez görüntüledi.

08:58 Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu sonrası artan oynaklık yavaş yavaş durulurken, bugün gözler başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

06:43 07 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı 07 Ocak 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

00:05 Dünya Sağlık Örgütü: Omicron varyantının semptomları 'hafif' kategorisine alınmamalı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticisi Tedros Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.

21:38 Milli futbolcu Mert Çetin Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, İtalya'nın Verona takımında top koşturan milli futbolcu Mert Çetin'i transfer etti.

19:39 Kocaeli'de 397 hak sahibi tapularına kavuştu Kocaeli'de 397 hak sahibi tapularına kavuştu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: "Gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlamayan bu gençlik, bir sonraki kuşakta da Gebze'de imar sorunlarını hatırlamayacak" Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 397 hak sahibine tapuları, düzenlenen törenle verildi.

19:25 Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" iddianamesi Hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlenen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Türkiye'nin...

18:55 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kazakistan'daki olaylara ilişkin değerlendirme İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kazakistan'daki olaylara ilişkin, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) daha etkin olma zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

17:32 ABD'de dış ticaret açığı geçen yıl kasımda yüzde 19,4 arttı ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

16:47 DEVA Parti'li Gürcan hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame (2) İDDİANAMENİN DETAYLARI DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

16:35 İtalya Serie A'ya Kovid-19 engeli İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında oynanması gereken Bologna-Inter mücadelesi, yerel sağlık makamlarının, ev sahibi kırmızı-mavili takımdaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmasına izin vermemesi sebebiyle oynanamadı.

14:39 Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

13:37 Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda hızlı yükseldi Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 arttı.

11:43 DİYARBAKIR VALİSİ, DERECEYE GİREN MİLLİ SPORCULARI AĞIRLADI DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve uluslararası müsabakalardan madalyalarla dönen 10 milli sporcuyu makamında ağırladı.

11:26 Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası güne düşüşle başladı.

11:23 Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 5 ayında 46 bin 394 ton kuru kayısı satışıyla 196 milyon 633 bin dolar gelir elde edildi.

11:02 Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine 19 milyar dolarlık ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

10:47 Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi Gaziantep'te faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk güneş enerji paneli üreticisi Solartürk Enerji San. ve Tic. AŞ., yurt dışından gelen gençleri ağırladı.

10:33 Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti Kaspersky, Scuderia Ferrari ile olan ortaklığının devam ettiğini ve Ferrari Esports FDA ekibinin partnerleri arasına katıldığını duyurdu.

09:21 Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Yaptıklarımla ben daha Adanalıyım" Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'ya borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca Adana'ya borcu var.

09:08 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi! İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino'nun "Google Maps" adlı harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandığı bildirildi.

09:02 Asya borsaları Hong Kong hariç geriledi Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

06:43 06 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı 06 Ocak 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

04:59 20 yıldır firari olan İtalyan mafya lideri, Google Maps'te görülmesinin ardından yakalandı 20 yıldır firari yaşayan bir İtalyan mafya lideri, Google Maps adlı haritalar uygulamasında bir fotoğrafının tespit edilmesinin ardından İspanya'da yakalandı. Şoku atlatamayan 61 yaşındaki Gioacchino Gammino, ekiplere "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım" dedi.

23:18 20 yıldır aranan İtalyan mafya babası Google Maps ile İspanya'da yakalandı İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino'nun "Google Maps" adlı harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandığı bildirildi.

20:45 Son dakika! Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı Son dakika haberine göre Avrupa borsaları, dün rekor yükseliş sonrası yön arayışının ardından otomotiv üreticileri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

20:39 Papa'dan çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edinenlere 'bencillik' suçlaması Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edinenleri "bir tür bencillik" yapmakla suçladı.

13:12 Türkiye otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29,3 milyar dolara çıktı Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan ve ihracatta 2021 yılını da lider olarak kapatarak üst üste 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29,3 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

12:24 BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in Avrupa'da yer alan tarım lisesi öğrencilerine yönelik pestisitlerin genel karakterleri, sınıfları, kimyasal yapıları, kullanım alanları ile doğru kullanımlarının yer alacağı bir çevrim içi eğitim platformu...

11:32 Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini, 8 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

11:00 Türkiye'nin fındık ihracatında ilk sırayı Trabzon göğüsledi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'nin 2021 yılı fındık ihracatının yüzde 35'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini duyurdu.

09:08 Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor Gelen son dakika haberine göre Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

06:42 G7 dönem başkanı Almanya'dan 'adil bir dünyaya' öncülük etme vaadi Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan getiren G7 ülkeleri, Rusya ile Çin'in meydan okumalarına, artan popülizme, liberal demokrasileri güçlendirerek karşılık vermeyi hedefliyor.

00:32 Balotelli'nin testi pozitif çıktı SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

23:13 Balotelli pozitif - Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

22:30 2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası 2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Letonya'yı 9-1 yenerek ilk galibiyetine ulaştı.

20:53 PSG kalecisi Donnarumma Kovid-19'a yakalandı Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

20:49 Kovid-19 vakalarında artış İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantında süren artış sonrası, vatandaşlar Kovid-19 aşısı ve test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

20:47 Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yeni yılda ekonominin toparlanmaya devam edeceğine ilişkin iyimserliğin artmasının ardından seyahat şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla günü yükselişle kapattı.

18:48 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi heyeti, Pirelli İzmit Fabrikası'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Pirelli Türkiye'den bir heyet, Türkiye'de 61 yılı bulan üretim geçmişine sahip Pirelli Otomobil Lastikleri'nin İzmit'teki fabrikasını ziyaret etti.

15:53 Yeni Malatyaspor'dan orta sahaya takviye Yeni Malatyaspor, İtalya Serie B ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

14:04 2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası 2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'ya 8-3 yenildi.

13:51 Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Krzysztof Piatek'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio, Polonyalı golcünün eski takımı Genoa'ya döneceğini söyledi.

12:58 İtalya'nın Yarısı Covid-19 Riski Taşıyor - İtalya'nın yarısı Covid-19 riski taşıyor İtalya'da görülen Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülkenin yarısının orta düzeyli Covid-19 riski altında olduğu açıklandı.

12:52 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını söyledi. Dönmez, "Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" diye konuştu.

12:48 Son dakika... Bakan Dönmez 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Gelen son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor dedi.

12:37 Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" dedi.

12:31 Doğu Karadeniz ihracatı geçen yıl 1,5 milyar dolara çıktı Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 2021'de yapılan ihracat, önceki yıla göre yüzde 15 artarak 1,5 milyar dolar oldu.

12:15 Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını söyledi. Dönmez, "Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" dedi.

11:50 Adana, özgürlüğünün 100. yılını kutluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği 1. Dünya Savaşı sonrası Fransa tarafından işgal edilen Adana, yaklaşık 3 yıl süren esaret sonrası, 5 Ocak 1922'de işgalden kurtulmasının 100. yıl dönümünü kutluyor.

11:25 Maden ihracatında 5,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldı.

11:16 Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, haftanın ikinci gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

11:09 Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.

10:52 Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Krzysztof Piatek'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio, Polonyalı golcünün eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı.

10:12 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2022 CEV 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek milli takım, hazırlık kampını sürdürüyor.

10:12 Kırklareli'nde ihracat geçen yıla göre yüzde 17,43 arttı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracat rakamlarının geçen yıla göre yüzde 17,43 arttığını bildirdi.

09:13 Asya borsaları karışık seyretti Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

23:21 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz.

23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz.

20:23 Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde Kovid-19 salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışa rağmen yükselişle kapandı.

17:33 Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir birlikte mutfağa girerek pizza yaptı.

15:58 Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Atalanta formasıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Real Madrid'in yakın takibine girdi. Chelsea, Napoli ve Newcastle United da 23 yaşındaki milli yıldızla ilgileniyor. Real Madrid'in hocası Ancelotti, Merih için çok ısrarcı.