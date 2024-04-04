Venedik\'te Günübirlik Ziyaretçilere Giriş Ücreti Uygulaması Başlıyor

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İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla şehre günübirlik ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına yönelik uygulama 25 Nisan'da başlayacak.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te aldığı karar doğrultusunda bu ay içinde uygulamanın denemesine başlayacaklarını açıkladı.

Brugnaro, Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde yaptığı tanıtımda, uygulamanın aşırı turist yoğunluğuna karşı deneysel ve caydırıcı bir fikir olduğunu ancak "şehrin kapatılması" anlamına gelmediğini söyledi.

"Dünyanın önemli tarihi merkezlerini koruma görevimiz var." diyen Brugnaro, uygulamanın 25 Nisan'da 08.30-16.00 saatlerinde ilk kez devreye alınacağını ifade etti.

Uygulamanın amacının para kazanmak olmadığını savunan Brugnaro, "Bunun amacı, şehri korumak." dedi.

Brugnaro, uygulamanın kontrolüne yönelik kentte turnike olmayacağını ancak bazı noktalarda kontrollerin yapılacağını anlattı.

Kişi başı 5 avro

Toplantının ardından AA muhabirine ayrıca açıklamalarda bulunan Brugnaro, uygulamalarının Venedik'te serbest dolaşımı ve seyahat özgürlüğünü sınırlamayacağını dile getirdi. Brugnaro, "Venedik'e girişlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Belediyenin internet sitesinde yer alan ve mümkünse daha az günlük misafir ağırlamaya çalıştığımız günler olarak belirtilen günler haricinde herhangi bir sınırlama yoktur." ifadelerini kullandı.

Günübirlik gelenlerin bir ücret ödeyeceğinin altını çizen Brugnaro, "Venedik'e günlük gelenler, konaklamayanlar, yani sabah gelip akşam gidenler bir katkı payı ödemek durumundalar. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 avrodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bundan muaftır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları dahilinde otellerde konaklayanlar da hiçbir ücret ödemeyecek." diye konuştu.

Brugnaro, uygulamanın ilk aşamada bahar aylarında başlayıp, temmuzun ikinci haftasına kadar deneneceğini belirterek, "Bu dönemi deneme olarak belirledik. Bunlar henüz plajların dolmaya başlamadığı bahar günleridir. Pek çok insan hafta sonu plaj yerine Venedik yakınındaysa şehre uğramak isteyebilir. O günlerde gelmeye karar verirlerse, rezervasyon yaptırıp, 5 avroluk katkı payı ödeyerek erişim sağlamaları mümkündür." dedi.

Brugnaro, Türkiye ve dünyadan pek çok kentle iletişim halinde olduklarını, kendilerine hem giriş ücreti uygulamalarının hem de tarihi eserlerin, anıtların nasıl korunacağına dair sorular sorulduğunu aktardı.

Venedik'te Türkiye'den eserler olduğunu bildiren Brugnaro, "Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türk misafirler hoş karşıladığımız misafirlerimizdir. Bizim herkesten istediğimiz tek şey, insanların saygısıdır." yorumunu yaptı.

Venedik Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini de giriş ücreti uygulanacak belirli 29 gün için, 16 Ocak'ta devreye alınan çevrim içi portal üzerinden şu ana dek 151 bin 157 rezervasyon aldıklarını, giriş ücreti ödeyenlerin sayısının da 15 bine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Venedik'e giriş ücreti uygulaması

Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.

5 avroluk giriş ücretini ödeyen ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek. Giriş ücretini ödemeyenler, yerel yetkililerin kontrollerinde tespit edilmeleri halinde giriş ücretine ek olarak 50 avroluk idari para cezasına çarptırılacak.

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.