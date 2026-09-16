Çekici üzerinde dans pahalıya patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekici üzerinde dans pahalıya patladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekici üzerinde dans pahalıya patladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray’da yol ortasında dans eden 2 genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

Aksaray'da yol ortasında dans eden 2 genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

Olay, Aksaray'ın en işlek Caddesi olan Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek kendilerince eğlendi. Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen 2 genç seyir halinde de dans etmeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine Karayolları Trafik Kanunu çeşitli maddelerince araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAksaraySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında
Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
Kayseri Melikgazi’de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi
“Savaşta değiliz“dedi ama ülkesi için tarih verdi "Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek
22:35
Tedesco’nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11’de şans vermedi
Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
22:16
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
22:10
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
22:05
Süper Lig’in eski yıldızından takımına Avrupa’da 3 puanı getiren enfes gol
Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol
21:53
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
21:02
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 22:38:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Çekici üzerinde dans pahalıya patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement