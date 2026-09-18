Altında rüzgar tersine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altında rüzgar tersine döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından altın piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 yükselişle 6 milyon 823 bin liradan tamamlarken, piyasadaki toplam işlem hacmi 3,8 milyar lirayı aştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ardından yaşanan sert düşüşün ardından altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin liradan tamamladı.

Fed'in faiz kararının ardından sert gerileyen altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görüldü. Dün günü 6 milyon 821 bin 700 liradan kapatan standart altın, yeni günde dalgalı bir seyir izlese de günü kazançla kapatmayı başardı.

GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 6 MİLYON 865 BİN LİRA GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul KMKTP'de gün boyunca hareketli saatler yaşandı. Piyasada oluşan fiyat hareketleri ve işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

  • En düşük ve en yüksek seviyeler: Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 750 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 865 bin lirayı gördü.
  • Kapanış fiyatı: Gün sonunda yüzde 0,02 oranında sınırlı bir prim yapan altının kilogramı 6 milyon 823 bin lira seviyesinden kapandı.

İŞLEM HACMİ 3,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Piyasada gerçekleşen toplam ticaret hacmi de dikkat çekti. KMKTP verilerine göre altın ve diğer kıymetli metallerdeki işlem miktarları şöyle kayıtlara geçti:

  • Altın işlem hacmi: Altında toplam işlem miktarı 565,92 kilogram olurken, bu işlemlerin parasal karşılığı 3 milyar 867 milyon 544 bin 529,84 lira olarak gerçekleşti.
  • Tüm metaller hacmi: Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 990 milyon 956 bin 688,01 lira seviyesine ulaştı.
Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıBorsa İstanbulMerkez BankasıEkonomiKMTPSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlhami Çelenk İlhami Çelenk:
    ters dönen bir durum yok abartmayın isterseniz. gram altın 6800 TL şu an 1 1 Yanıtla
  • Hakan Aslan Hakan Aslan:
    bir alttaki haber icin yorumlar neden kapalı :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
İtalya, Babu’l Mendeb Boğazı’ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek İtalya, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçecek gemilerinin güvenliği için donanmasını gönderecek
Jennifer Lopez sandılar Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi
“Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı“ ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma "Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı" ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:15:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Altında rüzgar tersine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement