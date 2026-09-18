Altında rüzgar tersine döndü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ardından yaşanan sert düşüşün ardından altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin liradan tamamladı.

Fed'in faiz kararının ardından sert gerileyen altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görüldü. Dün günü 6 milyon 821 bin 700 liradan kapatan standart altın, yeni günde dalgalı bir seyir izlese de günü kazançla kapatmayı başardı.

GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 6 MİLYON 865 BİN LİRA GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul KMKTP'de gün boyunca hareketli saatler yaşandı. Piyasada oluşan fiyat hareketleri ve işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

En düşük ve en yüksek seviyeler: Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 750 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 865 bin lirayı gördü.

Kapanış fiyatı: Gün sonunda yüzde 0,02 oranında sınırlı bir prim yapan altının kilogramı 6 milyon 823 bin lira seviyesinden kapandı.

İŞLEM HACMİ 3,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Piyasada gerçekleşen toplam ticaret hacmi de dikkat çekti. KMKTP verilerine göre altın ve diğer kıymetli metallerdeki işlem miktarları şöyle kayıtlara geçti: