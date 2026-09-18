Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim - Son Dakika
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Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim

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Gözyaşları içinde video paylaşan eski Survivor yarışmacısı Beyza Gemici, ağır bir psikolojik kriz geçirdiğini belirterek yardım istedi. Kendisini yok etmek üzere olduğunu ve kimseyle konuşamadığını söyleyen Gemici için sevenleri yardım eli uzatılması için çağrıda bulundu.

Eski Survivor yarışmacısı Beyza Gemici, yayınladığı video ile gözyaşları içinde yardım talebinde bulundu. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Gemici'nin "Kendime zarar vermek üzereyim" ifadeleri sevenlerini endişelendirdi.

"KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM"

Yaşadığı zorlukları ve psikolojik baskıyı dile getiren Gemici, videoda şu ifadeleri kullandı: "Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim."

Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Gemici, Survivor’da Sercan Yıldırım için yüzerek ada değiştiren ve haklarında çıkan iddiaların ardından sevgilisi tarafından terk edilmişti.

YAKIN ÇEVRESİNE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Genç yarışmacının çaresizlik içeren feryadının ardından, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları yardım çağrısının karşılık bulması için yetkililere ve yakın çevresine çağrıda bulundu.

MagazinSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Enver Işık Enver Işık:
    İyi de bizene, kime ne faydan var ki başkasından fayda bekliyorsun. 3 5 Yanıtla
  • Serhat Karaçay Serhat Karaçay:
    bir pompa iyi gelir ;) 3 4 Yanıtla
  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Bunu insanlar neden sever? İnsanlık adına ne gibi bir faaliyette bulunmuş? 2 4 Yanıtla
  • Mehmet Güney Mehmet Güney:
    bırak insanları ALLAH a sığın, bazen insan öyle bir çökerki ALLAH tan gayrı kimsenin yardım edemeyeceğini anlarsın. en güçlü olanın safına geç acılar yıkamaz seni. tabi ne şiş yansın ne kebap olmaz, ALLAH ın yardımı halis olarak ona yönelenin üzerinededir. 6 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    maneviyata yönel namaz kıl huzur bulasın 5 0 Yanıtla
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