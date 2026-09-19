Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var - Son Dakika
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Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var

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Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltındaki 4 şüpheli hakkında yeni karar alındı. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ev hapsi talebiyle değerlendirilirken, Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında iki isim için ev hapsi, iki isim için tutuklama talebi gündeme geldi.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur, Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında adli süreç devam ediyor. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerin durumları değerlendirildi.

İKİ İSİM EV HAPSİ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi uygulanması talep edildi. İki ismin adli süreçteki durumları mahkeme değerlendirmesinin ardından netleşecek.

İKİ ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Ali İşgören ve Necip Doğan ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin, şüphelilerin hukuki durumuna ilişkin vereceği karar soruşturmanın ilerleyişi açısından önem taşıyor.

Millî İstihbarat TeşkilatıHasan Ataman YıldırımHasan Atilla UğurKaşif KozinoğluAli İşgörenEv hapsiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Adam Kıbrıs'tan gezerken genç tutuklaninca yaşlı nasıl oluyor anlayabilen varmı 0 0 Yanıtla
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