Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu

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Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında eğitim gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Ara tatil tartışmalarından PISA başarılarına, okullardaki cep telefonu yasağından Suriyeli öğrenci sayılarına ve öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, merak edilen soruları yanıtladı.

ARA TATİLLER KALKACAK MI?

Ara tatil uygulamasına ilişkin mevzuat ve takvim detaylarını paylaşan Bakan Tekin, bayram tarihlerine göre düzenleme yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Ara tatillerle ilgili, yasal mevzuata göre 180 iş günü öğrenciler okula gitmek zorunda. Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz."

EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE VE DERSLİK SAYILARI

2002 yılından bu yana eğitim bütçesinde büyük bir artış sağlandığını belirten Tekin, 2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan payın %7 seviyesinde olduğunu, günümüzde ise bu oranının iki katına çıkarıldığını vurguladı. 2027 bütçesinde de eğitime en büyük kaynağın ayrılacağını öngördüklerini belirten Bakan Tekin, yapılan yatırımlar sayesinde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarının üzerine çıkıldığını kaydetti.

Okullardaki fiziki altyapı ve deprem güvenlik önlemlerine de değinen Tekin, Türkiye genelinde 750 binin üzerinde derslik bulunduğunu, 2002'den bu yana sisteme 500 bin yeni derslik katıldığını ifade etti. Bakan Tekin, riskli görülen okulların ya yıkılarak yeniden inşa edildiğini ya da kapatıldığını belirterek deprem riski taşıyan okul kalmadığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN PISA BAŞARISI VE MUHALEFETE TEPKİ

Türkiye'nin PISA testlerindeki performansına dikkat çeken Bakan Tekin, 8 Eylül'de Bratislava'da düzenlenen toplantıda Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf edildiğini hatırlattı. PISA'nın ölçüm yaptığı okuma-yazma, matematik ve fen becerilerinin tamamında ortalamasını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu belirten Tekin, muhalefetten gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Deniyor ki: 'Evet Türkiye yükseldi ama OECD üyesi ülkeler pandemi sebebiyle bir öğrenme kaybı yaşadılar, dolayısıyla Türkiye'nin yükselişi ondan kaynaklanıyor.' Şimdi ben şu soruyu soracağım: Pandemi sadece OECD ülkelerinde mi vardı? Türkiye'de pandemi yok muydu? İki, OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı felaketlerden hangilerini yaşadılar? Komşularımızın hepsi savaş halinde. 1 milyona yakın Suriyeli öğrenciyi biz eğitim sistemimize aldık. Hangi OECD ülkesinde bu kadar öğrenci eğitim sistemine girdi? Hangi OECD ülkesinin etrafında bu kadar yoğun bir savaş ortamı var?"

DERSLİKLERDE CEP TELEFONU VE EBEVEYN EĞİTİMİ

PISA tarafından tavsiye edilen uygulamaları Türkiye'nin önceden hayata geçirdiğini aktaran Tekin, ebeveynlerin eğitime katılımını sağlamak adına bu yıl okula yeni başlayan öğrencilerin velilerine uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitiminin zorunlu tutulduğunu söyledi. Dersliklerde cep telefonu kullanımının engellenmesine yönelik adımlarda da Türkiye'nin öncü ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu tedbirlerin PISA başarısını olumlu etkilediğini belirtti.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK DÜZENLEMESİ VE DİĞER BAŞLIKLAR

Öğretmenlerin kamu personeli kılık kıyafet yönetmeliğine uymakla yükümlü olduklarını hatırlatan Bakan Tekin, okullarda kıyafet kaynaklı yaşanan karmaşaya ve CİMER üzerinden gelen veli şikayetlerine dikkat çekti:

  • Kılık kıyafet ve önlük: Okullarda öğretmen ile öğrencinin ayırt edilmekte zorlandığını, tişörtler üzerindeki markalar veya mesajlar nedeniyle tartışmalar yaşandığını belirten Tekin, bu durumu aşmak ve öğretmenlerin rahat etmesini sağlamak amacıyla önlük uygulamasını tercih ettiklerini, öğretmenlere önlük hediye edildiğini ve okullarda giyilmeye başlandığını ifade etti.
  • Adrese dayalı okul kaydı: Otomatik adrese dayalı kayıt sistemi ve sınıfların dengeli dağıtılması sayesinde bu yıl "öğretmen seçme" ve "kayıt ücreti" tartışmalarının sona erdiğini vurguladı.
  • Suriyeli öğrenci sayısı: Eğitim sisteminde şu an 550 bin civarında Suriyeli öğrencinin bulunduğunu, 260 bin civarında Suriyeli misafirin ise okullardan ayrıldığını bildirdi.
  • Yapay zeka ve dil eğitimi: Yapay zeka konusunda kendisini gelenekçi olarak tanımlayan Bakan Tekin, Bakanlık olarak dil öğretimini desteklemek amacıyla özel bir yapay zeka programı geliştirdiklerini açıkladı.
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    Yorumlar (14)

  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    bi senden kurtulamadı eğitim camiası 10 14 Yanıtla
  • 0206 0206:
    Yusuf Tekin adamdır 14 9 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Ölü diri bitirildi gözler tatillere dikildi 6 7 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    tam agmak ya bayram onune yada sonrasına almıyor tam taile denk getieiyor rezil etti eğitimi hazıran sonu okul mu olur 5 8 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    papaz milli eğitim Bakanı olsa ses etmezsiniz 9 3 Yanıtla
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