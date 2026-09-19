Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği ABD ziyaretinin programı belli oldu. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre Erdoğan, 20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında New York'ta temaslarda bulunacak.

22 EYLÜL'DE BM KÜRSÜSÜNE ÇIKACAK

Erdoğan, 81. Genel Kurul'un genel görüşmelerinin başlayacağı 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan takvimde de 81. oturumun genel görüşmelerinin 22 Eylül'de başlayacağı ve 28 Eylül'e kadar süreceği belirtiliyor.

Bu yılki genel görüşmeler, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştirilecek.

BM GENEL SEKRETERİ VE LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programında ikili diplomatik temaslar da yer alacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra farklı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

TÜRK-AMERİKAN İŞ DÜNYASIYLA DA BULUŞACAK

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yalnızca diplomatik temaslar yer almayacak. Cumhurbaşkanı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında Türk-Amerikan iş çevreleri ile düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı çeşitli toplantı ve etkinliklere de iştirak etmesi bekleniyor.

BM 81. GENEL KURULU

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

YENİ DÖNEM YENİ BAŞKANLA AÇILDI

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman’ın 2 Haziran’da başkanlığa seçilmesi ve yemin ederek göreve başlamasının ardından BM 81. Genel Kurulunun ilk oturumu 9 Eyül’de gerçekleştirilmişti

Saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Rahman, sorumluluklarını en iyi şekilde, adalet, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yerine getireceği vaadinde bulunmuştu.

Rahman, BM’nin önünde ciddi zorluklar bulunduğuna işaret ederek, "BM, bizden beklenenleri çoğu zaman karşılayamadı. Çatışmalar büyük insan acılarına yol açmaya devam ediyor. Kalkınma kazanımları zayıf ve kırılgan kalıyor. İklim etkileri yoğunlaşıyor. Bu zorlukların tümü, çok taraflılığa olan güveni büyük bir baskı altına soktu" diye konuşmuştu.

Genişleyen güven açığının, uluslararası kurumlara ve kolektif eyleme olan güveni sınadığını belirten Rahman, "Bu açığı, diyalog, yenilenmiş işbirliği ve sonuç odaklı çalışma yoluyla kapatmalıyız. Gerçekten de güven, ulaştığımız her anlayışın, imzaladığımız her anlaşmanın ve kabul ettiğimiz her kararın ardındaki sessiz güçtür" ifadelerini kullanmıştı.

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