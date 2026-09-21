Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüphelilerce yönetilen çağrı merkezi şirketlerine İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. 191 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

MASAK VE MİT DE İNCELEME YAPTI

Başsavcılık tarafından "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 4 farklı soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları incelendi. Şüpheliler ve şirketlere yönelik araştırmaların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.

328 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik 18 Eylül'de harekete geçildi.

29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Şirketlerin banka hesapları ile ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklarına da el koyma tedbiri uygulandı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: DHA
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