Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı - Son Dakika
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Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 28 gün sonra kadroya dönen Marco Asensio süre alamadı. İsmail Kartal, Asensio'yu sakatlığını yeniden riske etmemek için oynatmadıklarını belirtirken, İspanyol futbolcunun da "Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu" dediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyette gözler yedek kulübesindeki Marco Asensio'ya da çevrildi. 22 Ağustos'taki TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol futbolcu, 28 gün sonra kadroya dahil edilmesine rağmen karşılaşmayı kulübede tamamladı.

"RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Maçın ardından Asensio'nun neden oyuna alınmadığı sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, oyuncuyu riske etmek istemediklerini söyledi.

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Kartal, "Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi" ifadelerini kullandı.

ASENSIO DA OYNAMAK İSTEMEDİ

Kartal, Asensio'yu moral olması açısından sahaya sürmeyi düşündüğünü ancak hem oyuncunun hem de teknik ekibin risk almama yönünde karar verdiğini belirtti.

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de 'Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu' dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık" şeklinde konuştu.

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

28 GÜN SONRA KADROYA DÖNDÜ

Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez Eyüpspor maçının kadrosunda yer aldı. İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin 8-0 kazandığı mücadelede süre almadı.

FENERBAHÇE'DEN 8-0'LIK GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya farklı bir galibiyetle girdi.

İsmail KartalMarco AsensioFenerbahçeEyüpsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Eyüpspor 1 lig'in en başarısız takımdı Fenerbahçe 6 ya da 10 atsa yazar Fenerbahçe haftaya yine yenilir İsmail Kartal istifa etti tekrar geri gelmesi zaten Fenerbahçe sıkıntıdadır şu anda 1.2 yenilgi daha büyük sıkıntılar olacak 0 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    Recep iyi hoş diyorsun da kim eyüpspor'a şimdiye kadar 8 tane attı yeğenim konuşma boş boş 0 0 Yanıtla
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