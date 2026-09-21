Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında beklenmedik bir durum yaşandı. Futbolcular mücadeleye devam ederken sahanın sulama sisteminin çalışmasıyla oyun kısa süreliğine durdu.

FUTBOLCULAR SUYLA SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

dakikada devreye giren sulama sistemi nedeniyle sahanın bazı bölümlerine su püskürmeye başladı. Hakemin oyunu durdurduğu sırada bazı futbolcular, sahaya yayılan sudan faydalanarak serinlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 dakika süren aranın ardından sulama sistemi kapatıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

AMEDSPOR 3-2 KAZANDI

Karşılaşmanın sonunda gülen taraf Amedspor oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, Gift Orban ve Dia Saba'nın da golleriyle Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise mücadeleden puansız ayrılarak 12 puanda kaldı.