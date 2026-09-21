Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Hatay'ın Payas ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil'in, olaydan yaklaşık 2 saat önce sosyal medyada paylaştığı sözler dikkat çekti.

OLAY AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANDI

Olay, 20 Eylül akşamı Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğunun annesi olan eşi Emine Çil'e pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Çil, olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan K.Ç.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CİNAYETTEN 2 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Emine Çil'in, öldürülmeden yaklaşık 2 saat önce sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı 2 paylaşım dikkat çekti. Çil'in paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

"Hani çiçekler çok güzel açınca 'yerini sevdi' deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var."

"Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim."