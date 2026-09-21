Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü - Son Dakika
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Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü

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Türk sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde rahatsızlandı. Çok sayıda unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncunun törende rahatsızlanması gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu

Ödül gecesinde sanat dünyasını endişelendiren bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu Şerif Sezer, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sırasında rahatsızlandı.

Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü

ŞERİF SEZER ÖDÜL GECESİNDE RAHATSIZLANDI

Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonun sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken gecede Zuhal Olcay da özel performansıyla yer aldı.

Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü

GECENİN ORTASINDA ENDİŞELENDİREN GELİŞME

Gecenin devam ettiği sırada Şerif Sezer'den gelen haber ise dikkatleri usta oyuncuya çevirdi. Sezer'in rahatsızlanmasının ardından sağlık durumuyla ilgili gelecek açıklamalar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
Sadri AlışıkŞerif SezerMagazinSinemaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü - Son Dakika
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