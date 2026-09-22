Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli - Son Dakika
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Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

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Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet\'te bu kodu olanlar öncelikli
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecini başlattığı yatırım fonlarında gözler yatırımcılara yapılacak geri ödemelere çevrildi. Tasfiye kapsamındaki fonlarda satış talimatını daha önce veren yatırımcılardan E-Devlet'teki fon bilgilerinin yanında “PBLK” kodu bulunanların ilk ödemelerde öncelikli değerlendirileceği belirtildi. Yatırımcılara ödenecek tutarın hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı ise henüz netleşmedi.

SPK'nın bazı yatırım fonları için tasfiye kararı almasının ardından, bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların geri ödeme süreci yakından takip ediliyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve ödemelerde kimlere öncelik verileceği merak edilirken, E-Devlet'te görülen “PBLK” koduyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

E-Devlet'teki fon bilgilerinin yanında “PBLK” ibaresi bulunan yatırımcıların, tasfiye kapsamında gerçekleştirilecek ilk ödemelerde öncelikli değerlendirileceği belirtildi. Ödenecek tutar ise satışa gönderilen pay miktarı ve tasfiye sürecindeki hesaplamalara göre belirlenecek.

E-DEVLET'TEKİ “PBLK” KODUNA DİKKAT

Fon tasfiyelerinde yatırımcıların ödeme sıralaması açısından E-Devlet ekranında görülen bir kod önem kazandı. Fon bilgilerinin yanında “PBLK” ibaresi bulunan yatırımcıların ilk ödeme grubunda öncelikli değerlendirileceği aktarıldı.

PBLK kodu, yatırımcının satış emrini verdiğini ve bu emrin takasa iletildiğini gösteriyor. Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) e-Yatırımcı ekranlarında PBLK, varlıkların devam eden satış veya takas sürecinde bulunduğunu ve süreç tamamlanana kadar ilgili pay ya da tutar üzerinde işlem yapılamayacağını ifade ediyor.

İLK ÖDEMELER KİMLERE YAPILACAK?

Tasfiye sürecinde ilk etapta, kısıtlama getirilmeden önce satış emrini vererek işlemi takasa ileten yatırımcıların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ancak yalnızca PBLK kodunun bulunması yeterli olmayacak. Fon yöneticisinin işlemi belirtilen fiyattan işleme alıp almadığı ve işlemin takasta ilgili fiyata girip girmediği de kontrol edilecek. Bu incelemelerin ardından ilk ödeme grubundaki işlemler belirlenecek.

YATIRIMCILAR E-DEVLET'TEN KONTROL EDEBİLİYOR

Yatırımcılar, fonlarının yanında PBLK kodunun bulunup bulunmadığını E-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Söz konusu ibare, tasfiye sürecindeki ödeme sıralamasının belirlenmesinde dikkate alınacak bilgilerden biri olacak.

ÖDENECEK TUTARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İlk ödeme grubuna ilişkin tablo şekillenmeye başlasa da yatırımcılara yapılacak ödemenin hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı henüz netleşmedi.

Tasfiye başlamadan önce satış talimatı veren bir yatırımcının işleminin normal işlem kurallarına göre oluşacak fiyat üzerinden mi, yoksa tasfiye sonrasında belirlenecek değer üzerinden mi hesaplanacağı konusunda mevcut SPK düzenlemesinde açık bir hüküm bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle kesin ödeme tutarı tasfiye sürecindeki hesaplamaların ardından belli olacak.

FON TASFİYE SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda Tera Portföy'e ait fonların tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'e ait fonların sürecini ise Ziraat Bankası yürütmek üzere yetkilendirildi.

Tasfiye kapsamında fon portföylerindeki varlıkların uygun koşullarda nakde çevrilmesi, borç ve giderlerin düşülmesinin ardından kalan tutarın yatırımcıların sahip oldukları pay oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

SPK, ilk aşamada 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresini 20 Eylül'deki kararıyla 6 aya çıkardı. Kurul, bu değişikliğin fon portföylerindeki varlıkların piyasa koşulları dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun şartlarda satılabilmesi amacıyla yapıldığını ve tasfiyenin 6 aydan daha erken de tamamlanabileceğini açıkladı.

Sermaye Piyasası KuruluE-DevletEkonomiPiyasaBorsaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özkan Özdemir Özkan Özdemir:
    budamı bizim vergilerden vay anasını ya 3 0 Yanıtla
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