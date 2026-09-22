Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah ve Fabinho\'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan Jerome Boateng, Trabzonspor'un yeni yardımcı antrenörü oldu. Anlaşma sağlanan Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek Thomas Reis'in ekibine katılacağı belirtildi.

Sezon başından bu yana Muhammed Salah ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Trabzonspor, radikal adımlar atmaya devam ediyor. 

TEKNİK EKİBE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavili yönetim, takımın başına getirdiği Alman çalıştırıcı Thomas Reis’in ardından kulübede dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

BOATENG, YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GELİYOR

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik heyetini güçlendirmek adına dünyaca ünlü eski Alman stoper Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolculuk kariyerini 2025 yılında sonlandıran 38 yaşındaki Alman efsanenin, Karadeniz ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da
Jérôme BoatengJerome BoatengTrabzonsporThomas ReisTrabzonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
Ağaç A.Ş.’deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro’yu anlattı Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:31
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler
Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement