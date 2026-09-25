Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim - Son Dakika
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

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Galatasaray\'da Okan Buruk\'tan deprem etkisi yaratacak devrim
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli arada hücum planını değiştirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Yeni düzende Batrakov 10 numaraya geçerken, Yunus Akgün sağda, Rafael Leao solda ve Victor Osimhen ileri uçta görev yapacak. Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz ise forma rekabetinde alternatif konumuna gelecek.

Galatasaray'da milli arayla birlikte hücum hattında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un daha fazla pas yapan, dikine oyunda daha etkili olan ve hücumda farklı seçenekler üreten bir takım için yeni bir düzen üzerinde durduğu belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Buruk'un planının merkezinde, yaz transfer döneminde kadroya katılan Aleksey Batrakov bulunuyor. Genç futbolcu, sarı-kırmızılıların yeni düzeninde 10 numara pozisyonunun ilk tercihi olacak. 

BATRAKOV 10 NUMARAYA GEÇİYOR

Okan Buruk'un Batrakov ile özel olarak ilgileneceği ve hücum organizasyonlarında genç futbolcuya önemli sorumluluk vereceği belirtildi.

Buruk, Batrakov transferinin ardından yaptığı açıklamada da genç oyuncunun teknik kapasitesi ve bitiriciliğine dikkat çekmiş, kadroda daha önce bulunmayan bir oyuncu profiline sahip olduğunu söylemişti.

YENİ HÜCUM DÖRTLÜSÜ BELLİ OLDU

Yeni sistemle birlikte Yunus Akgün'ün sağ kanada dönmesi planlanıyor. Sol kanatta Rafael Leao, 10 numarada Batrakov, ileri uçta ise Victor Osimhen görev yapacak. Böylece Okan Buruk'un hücumdaki ilk tercihinin Yunus-Batrakov-Leao-Osimhen dörtlüsü olması bekleniyor.

SANE VE BARIŞ ALPER İÇİN YENİ ROL

Yeni planın en dikkat çeken bölümü ise Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili. İki yıldız futbolcunun ilk 11'deki yerlerinin garanti olmayacağı ve kanat rotasyonunda güçlü alternatifler olarak değerlendirileceği öne sürüldü.  Galatasaray'ın milli aranın ardından yeni hücum düzenini sahaya nasıl yansıtacağı merakla bekleniyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • nw6g2hpvs5 nw6g2hpvs5:
    Hoca Sara yı oynatırsan kendi sonunu hazırlarsın. Adamın 1 gram faydası yok. 2,3 tane Durant topun haricinde 0 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Bi Defol Be Hani Fernandes Hani Camavinga Haniiiiiiii Kaleci Evlere Şenlik Defans Zaten Yok Bide çelimsiz Çocuk almışlar 0 0 Yanıtla
  • RECEP RECEP:
    vauv muhteşem kadro 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim - Son Dakika
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