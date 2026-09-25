TOKİ arsasını kooperatifinmiş gibi gösterip 17 kişiden 90 milyon lira topladılar! 5 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKİ'NİN ARSASI KOOPERATİFİNMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın tespitlerine göre şüpheli Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu kooperatif, TOKİ'ye ait ve kooperatifin mülkiyetinde olmayan bir arsayı kendine aitmiş gibi gösterdi. Şüpheliler, mağdurları ikna etmek için sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdi. Bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla emniyet ekipleri 25 Eylül 2026'da Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

Ankara'da A.K., G.K., N.S., R.S. ve H.Z., İstanbul'da M.K., Bursa'da G.Ö., Zonguldak'ta B.Ç., Antalya'da ise hakkında gözaltı kararı bulunan İ.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

90 MİLYONUN PAYLAŞIMI İNCELENİYOR

Soruşturmada arsanın kooperatife aitmiş gibi gösterilmesi, sahte tapu belgelerinin nasıl hazırlanıp gönderildiği, kooperatif üzerinden toplanan paralar ve yaklaşık 90 milyon liralık para hareketinin şüpheliler arasında nasıl dağıtıldığı inceleniyor. Başsavcılığın başka mağdurların olup olmadığını da araştırdığı öğrenildi.

TOKİ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

TOKİ, 9 Ekim 2024'te yaptığı kamuoyu duyurusunda vatandaşları kurumun adını ve logosunu kullanan dolandırıcılara karşı uyarmıştı.

Duyuruda şu bilgiler yer almıştı:

"Başvuru, sözleşme, devir, teslim ve tapu işlemleri yalnızca T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerinden yapılıyor.

Herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla talep ya da kapora alınarak işlem yapılmamaktadır.

Doğru bilgi için yalnızca www.toki.gov.tr, 444 86 54 numaralı çağrı merkezi ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları kullanılmalı."

ORDU'DA DA BENZER ŞİKAYET GÜNDEME GELMİŞTİ

TOKİ adının kooperatif üzerinden kullanıldığı iddiası daha önce Ordu'da da gündeme gelmişti. Haziran 2026'da kamuoyuna yansıyan haberlere göre Ordu'da 2017'de kurulan bir konut kooperatifi, TOKİ ile sözleşmesi olmadan "TOKİ daireleriniz sizleri bekliyor" vaadiyle yüzlerce üye toplamıştı. TOKİ bu kooperatifle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.