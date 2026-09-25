Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan\'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da yaklaşık 100 bin yedek askere gönderilen "Özel Sevk Belgesi" mesajları ülkede kısa süreli seferberlik paniğine neden oldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yeniden gündemde olduğu dönemde gönderilen mesajlar ülkeyi ayağa kaldırırken, Yunan Genelkurmay Başkanlığı bunun bir seferberlik çağrısı olmadığını açıkladı.

Yunanistan'da cep telefonlarına ve elektronik posta adreslerine gönderilen bildirimlerde yedek askerlere "Özel Sevk Belgesi" bulunduğuna ilişkin bilgi verildi. Mesajların çok sayıda kişiye aynı dönemde ulaşması üzerine ülkede yeni bir seferberlik hazırlığı yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak askeri makamlar, işlemin yedek askerlerin bilgilerinin güncellenmesi amacı taşıdığını bildirdi.

YUNAN MAKAMLARINDAN "SEFERBERLİK DEĞİL" AÇIKLAMASI

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, gönderilen Özel Sevk Belgelerinin yedek askerlerin adres, yaş, uzmanlık ve diğer askeri bilgilerinin güncellenmesi kapsamında hazırlandığını duyurdu. Belgelerin gönderilmesi, kişilerin hemen birliğe çağrılacağı veya ülkede seferberlik ilan edildiği anlamına gelmiyor.

Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı

ATİNA'NIN HEDEFİ 2030'A KADAR 150 BİN AKTİF YEDEK ASKER

Mesajların gönderilmesi, Yunanistan'ın "Ajanda 2030" kapsamında yürüttüğü yedek asker reformunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Atina yönetimi, 2030'a kadar 150 bin aktif yedek askerden oluşan daha organize bir yapı kurmayı hedefliyor.

Yeni sistemde yedek askerlerin yalnızca kayıt altında tutulması yerine belirli birliklerle eşleştirilmesi, eğitimlerinin yenilenmesi ve ihtiyaç halinde daha kısa sürede göreve hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı da reform kapsamında yedek askerlerin önceden belirli birliklere atanmasını ve gerektiğinde öncelikli olarak göreve çağrılmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

ÜÇ YENİ ÖZEL OPERASYON BİRLİĞİ KURULDU

Reform kapsamında Yunanistan'ın Attika, Orta Makedonya ve Kuzey Evros bölgelerinde üç yeni özel operasyon birimi kuruldu. Yunanistan Savunma Bakanlığı, bu birliklerden ikisinin tamamen yedek askerlerle oluşturulacağını açıkladı.

Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı

YAŞ SINIRI 60’A ÇIKARILDI

Reform kapsamında yedek askerlerin sistemde tutulduğu yaş sınırında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle sıradan yedek askerlerin yedeklik statüsünde kalabileceği yaş 60'a çıkarıldı. Yunanistan'ın yeni yedek asker sisteminde daha uzun süre görev yapabilecek, belirli birliklere atanmış ve düzenli eğitimlerden geçen bir rezerv kuvvet oluşturulması hedefleniyor.

Genelkurmay BaşkanlığıSeferberlikYunanistanTürkiyeGündemGüncelDünyaOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Okul koridorunda “Sevgilime yan baktın“ kavgası Okul koridorunda "Sevgilime yan baktın" kavgası
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:18
Matteo Guendouzi’nin cezasında indirime gidildi
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “Geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 19:19:39. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei