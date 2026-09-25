Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti

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Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'olağanüstü bir lider' olarak nitelendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Netanyahu olmasaydı İsrail'in varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğinden şüphe duyduğunu söyleyen Milei, kendi ülkesinin “Yeni Vadedilmiş Topraklar” olarak tanımladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantısında konuşan Milei, Netanyahu'yu "olağanüstü bir lider" olarak nitelendirirken, Arjantin'i de "Yeni Vadedilmiş Topraklar" olarak tanımladı.

"NETANYAHU OLMASAYDI İSRAİL VARLIĞINI SÜRDÜREMEZDİ"

Netanyahu'nun jeopolitik bir vizyona sahip olduğunu ve dünyadaki kültürel mücadeleyi çok az kişinin onun kadar iyi anladığını savunan Milei, bu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in de bulunduğunu söyledi.

Milei, "Netanyahu, jeopolitik bir vizyona sahip, ayrıca kültürel mücadeleyle olan bağlantıyı dünyada çok az insanın anlayabildiği kadar iyi anlayan olağanüstü bir lider. Ben, Netanyahu olmasaydı bugün İsrail'in var olup olmadığından, varlığını sürdürebileceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

Milei, İsrail'in varlığının sürdürülememesi ihtimalini yalnızca İsrail açısından değil, Avrupa ve Batı açısından da tehlike olarak değerlendirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini

"ARJANTİN YENİ VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR'DIR"

Milei, açıklamalarının devamında kendi ülkesine ilişkin de dikkat çeken bir ifadeye yer vererek, "Arjantin, yeni Vadedilmiş Topraklar'dır" dedi. Milei'nin söz konusu ifadeleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

İSRAİL VE NETANYAHU'YA YÖNELİK DESTEĞİ İLE BİLİNİYOR

Milei'nin İsrail ve Netanyahu'ya yönelik desteği yeni değil. Arjantin Devlet Başkanı, Şubat 2024'te İsrail'i ziyaretinde Netanyahu ile bir araya gelirken, İsrail'in Gazze’deki katliamlarını ve ‘kendini savunma hakkı’ diye nitelendirerek destek vermişti.

Ziyareti sırasında Arjantin'in büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını da açıklayan Milei, Netanyahu tarafından "Yahudi devletinin büyük bir dostu" olarak nitelendirilmişti.

Aynı yıl yaptığı bir konuşmada İsrail'i ‘özgür dünyanın’ karşı karşıya olduğu tehditlere rağmen büyük ilerleme kaydeden ve teknoloji alanında öncü bir ülke olarak tanımlayan Milei, İsrail ile ABD'yi Arjantin'in en önemli jeopolitik ortakları arasında göstermişti.

Nisan 2026'da İsrail’de yeniden bir araya gelen iki isim, havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalamıştı. 

Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini
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