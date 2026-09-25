Malatya'da 40 santimetreyi aşan 15 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı - Son Dakika
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Malatya'da 40 santimetreyi aşan 15 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı

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Malatya\'da 40 santimetreyi aşan 15 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve şişkinlikle başvuran hastanın sol yumurtalığından kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 15 kilogramlık kitle başarılı operasyonla çıkarıldı. Kitlenin 40 santimetreyi aştığı ve patolojik incelemeye gönderildiği belirtildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle başvuran hastanın, sol yumurtalığından kaynaklandığı değerlendirilen ve 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ulaşan yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve karında hızlı gelişen şişkinlik şikayetleriyle başvuran Fatma Avşar'ın yapılan tetkiklerinde, karın içerisinde büyük bir kitle tespit edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, hastanın yaklaşık 1-1,5 aylık süreçte başlayan karın şişliği ve ağrı şikayetleriyle başvurduğunu belirtti. Yapılan muayene, görüntüleme ve diğer teşhise dayalı değerlendirmelerde, sol yumurtalık kaynaklı olduğu değerlendirilen, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran ve akciğerler üzerine baskı oluşturan yaklaşık 35 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kitlenin hızlı büyümesi nedeniyle cerrahi müdahale kararı alındı.

Kitle çıkarılarak patolojik incelemeye gönderildi

Gerçekleştirilen operasyonda kitlenin beklenenden daha büyük olduğu görüldü. Cerrahi sırasında kitlenin 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığa ulaştığı belirlendi. Kitle çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilirken, karın içerisindeki diğer organlar da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Hastanın diğer organları korunarak operasyon tamamlandı. Prof. Dr. Engin Yıldırım, bu büyüklükteki yumurtalık kaynaklı kitlelerin nadir görüldüğünü belirterek, çıkarılan kitlenin kesin tanısının patolojik inceleme sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Yumurtalık kitlelerinin kısa sürede ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Yıldırım, özellikle hızlı büyüyen ve karında belirgin şişlik oluşturan kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Yumurtalık kitleleri tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebilir. Büyüdüklerinde çok hızlı şekilde bası semptomlarına neden olabilir ve hiçbir belirti vermeden yalnızca karında bir şişkinlikle ortaya çıkabilir. Hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve özellikle menopoz sonrasında ortaya çıkan kitleler, ileri değerlendirme gerektiren kitleler olarak kabul edilmelidir" dedi

Yumurtalık kaynaklı kitlelerin erken dönemde değerlendirilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, karında yeni başlayan ve giderek artan şişkinlik ile ağrı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiKarın AğrısıMalatyaGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 40 santimetreyi aşan 15 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı - Son Dakika
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