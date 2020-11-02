Son Dakika Bebek Haberleri

18:19 Bakan Albayrak'tan 'Ayda' paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Umudun adı Ayda bebek" dedi.

17:11 Başkan Deveci'den İzmir'e destek çağrısı Atakum Belediye Meclisi, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden yurttaşları anarak, yaralılara acil şifalar diledi.

16:19 Harçlıklar Ayda ile Elif'e Bursa'da simitçilik yaparak geçimini sağlayan babasından aldığı harçlıklarını biriktiren 8 yaşındaki Belinay Doğu, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ile 65 saat sonra çıkarılan Elif için göndermek istiyor.

16:09 Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonunda kurtarıldı. Ayda'nın mucize kurtuluşunu izleyen Bergüzar Korel ise hüngür hüngür ağladı.

15:59 İnegöl Off Road Yarışlarına hazırlanıyor İnegöl Belediyesi, İn-Off (İnegöl Off Road) iş birliğiyle şehre adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak Off Road yarışlarına hazırlanıyor.

15:48 'Kalkınmada Yerel Vizyon' toplantıları Van'da başladı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları"nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

14:56 Son dakika haberleri: Aydan bebeğe hayat öpücüğü veren kişinin çocuklarının okul masraflarını üstlendi Son dakika haberler: İzmir depreminin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında umutlar tükenmişken, kurtarılan Ayda bebeği enkaz altından kurtaran ekibin gösterdiği şefkat ünlü işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ı oldukça duygulandırdı.

14:44 Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı İzmir Bayraklı'da, Rıza Bey apartmanının enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Yaşam üçgeninde bulunan Ayda'nın ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken Ayda'nın enkaz altındayken görevlilerden biriyle parmak oyunu oynaması dikkat çekti.

14:35 Kartal'da enkazdan 45 saat sonra çıkarılmıştı; Yaşadıklarımın aynısını hissettim Kartal'da geçen yıl çöken binada 45 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Mert Aydın, İzmir depreminin oluşturduğu enkazı görünce, "Yaşadıklarımın aynısını hissettim" dedi.

14:14 Minik Ayda'yı kurtaranlardan biri olan itfaiye müdürü o anları anlattı İzmir depreminden 91 saat sonra enkazın altından sağ salim çıkarılan Ayda bebek bir kez daha umut ışığı oldu.

13:39 Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu.

13:23 Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerlerince yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanıp, can salına bindirilerek Türk karasuların itilen Somali uyruklu 1'i bebek 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

13:16 Taraftarlar İzmir için birleşti İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi kentteki ezeli rakip spor kulübü taraftarlarının yanı sıra tüm Türkiye'deki taraftarları da depremzedelere yardım için birleştirdi.

13:14 Son dakika haberleri | Korona virüs denetiminde polisin annesinin kucağındaki bebeğe ilgisi gülümsetti Son dakika haber... - Korona virüs denetiminde polisin annesinin kucağındaki bebeğe ilgisi gülümsetti Şişli'de polis ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi Şişli'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla lokanta, restoran ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

12:58 Son dakika haberleri... Van'da "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları" Son dakika gündem haberine göre Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) düzenlenen "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları"nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Van'da gerçekleştirildi.

12:56 Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ile bir araya geldi.

12:42 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde enkaz altında kalan ve 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

12:23 Ayda bebeğin enkaz altındaki kritik anları böyle görüntülendi İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin'in kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

12:15 Son dakika haberi! Osmanlı yaylarını tarihten günümüze taşıyor Son dakika gündem haberine göre Geleneksel yay ve ok yapım ustası Kerem Korkmaz, 6 yıl süren kaynak araştırmaları sonrasında geleneksel Osmanlı, Macar, Hun yay ve oklarının imalatına başladı.

12:07 Son dakika haber | Bakanlar İzmir'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu Son dakika haberleri... Bakanlar İzmir'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu İzmir'de çalışmalarını yürüten 3 bakan, depremle ilgili gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

12:05 Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu İzmir'de 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık görevlilerinden ilk isteği köfte ve ayran oldu.

11:41 Yardım kolisinden ağlatan not: "Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın diye" Yardım kolisinden ağlatan not: "Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın diye" Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İzmir için başlatılan yardım kampanyasında içinde bebek kıyafetleri olan bir koliden çıkan not herkesi ağlattı.

11:27 Türk Kızılay depremzedelerin hizmetinde Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'deki depreme ilişkin, "Vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak.

11:23 Minik Ayda'nın yakını Anıl Candan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı İzmir'de depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda.

11:23 Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk" Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadığını belirterek, "İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk." dedi.

11:07 Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de 91 saat sonra enkaz altında çıkartılan Ayda bebek, hastaneye götürüldüğü sırada sağ olarak çıkartıldığı enkaza dönerek "Anne" diye seslendi.

10:56 Kurtarılan Ayda bebek "anne" diye seslendi Kurtarılan Ayda bebeğin anne diye seslenmesi İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken anne diye seslendi.

10:54 İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı. Mucizenin gerçekleştiği o anlarda 3 yaşındaki Ayda Gezgin, sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Minik Ayda'yı kurtaran İHH ekibi, Ayda'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.

10:42 Ayda'yı kurtaran ekip konuştu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i kurtaran İHH ekibi, Ayla'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.

10:38 4 yaşındaki Ayla 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı 4 yaşındaki Ayla 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ olarak kurtarıldı.

10:22 Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! İzmir depreminin üzerinden geçen 91'inci saatte bir mucize gerçekleşti ve 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ çıkarıldı. Ayda'yı kurtaran kahraman o anları "Kovaları taşırken ses duydum. O an arkadaşları susturduk ve kızımıza ulaştık" ifadeleriyle anlattı.

10:11 Edirne'den kısa kısa İpsala ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

10:07 İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve 3 yaşındaki Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı. Ayda bebeğin enkaz altından çıkartılırken gülümsemesi dikkat çekti.

08:26 DHA YURT BÜLTENİ - 1 AFAD: Depremde 98 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı CAN KAYBI 98'E ÇIKTIAFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 98'e yükseldiğini bildirdi.

08:15 FLAŞ AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 107 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

07:44 Bir kadınla yakalanan Can Yaman, basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemedi Rol aldığı Bay Yanlış dizisi reytinglerden dolayı final yapan oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bir mekanda görüntülendi. Bir kadınla görüntülenen oyuncu, basın mensuplarından kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

01:30 TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

01:04 Oktay Kaynarca ticarete mi atılıyor? EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te bir dükkana bakarken görüntülendi. Kaynarca, gazetecilerin "Ticarete mi atılacaksınız?" sorusuna net cevap verdi

01:04 Eşiyle birlikte akşam gezmesine çıktı Eski manken Demet Şener, önceki akşam eşi Cenk Küpeli ile Bebek'te araç içerisinde seyir halindeyken görüntülendi

22:51 Türkiye İzmir için tek yürek - ESKİŞEHİR Eskişehir'den merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor.

22:12 İzmir depremi: Elif bebek İzmir'de gerçeklen depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek tüm Türkiye'ye sevinç yaşattı.

19:54 Marketler zincirinden bebek maması ve kozmetik ürünü hırsızlığına 3 gözaltı (2) ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIMuğla'nın bir marketler zincirinin Marmaris'teki 2, Datça'da ise 1 şubesinden bebek maması ve kozmetik ürünü çaldıkları belirlenip, polis tarafından yakalanan Ahmet Serpen, Seren Delikanlı ve Bahriye Günay sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

19:06 Azerbaycan 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi'ni işgalden kurtardı Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi'ni işgalden kurtardı.

18:52 Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yeni görüntüleri yayınlandı. Minik Elif'in tedavisi sürerken bir yandan oyuncaklarıyla oynayıp bir yandan da boyama yaptığı görüldü.

18:35 Akhisar'dan İzmir'e yardım köprüsü Ocak ayında gerçekleşen Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi İzmir'e de Akhisar'dan yardım eli uzandı.

18:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Elif için duygu dolu geçmiş olsun mesajı yayınladı. Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.

17:50 Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada Bebek'teki bir villada düzenlenen Cadılar Bayramı partisine polis baskın düzenledi Partiye katılanlara idari para cezası kesildi Ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan...

17:48 Yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada Ünlü iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın Bebek'teki villasında korona virüs salgınına rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenlendi.