Edirne\'de prematüre bebekler için etkinlik düzenlendi, yılda 400 bebek takip ediliyor

Trakya Üniversitesinde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre doğan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalınca Trakya Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre bebeklerin bakımı ve gelişim süreçleri ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başhekim Prof. Dr. Alkin Çolak, Yenidoğan Bilim Dalının çalışmalarını kutladı.

Gelecek yıl yenidoğan yoğun bakım ünitesinin yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını belirten Çolak, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Duran da Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve çevre illerden gelen bebeklere hizmet verdiklerini bildirdi.

Yılda ortalama 400 bebeği takip ettiklerini, bunların yaklaşık 250'sinin prematüre olduğunu aktaran Duran, tıptaki gelişmelerle prematüre bebeklerin yaşama şansının arttığını belirtti.

Duran, tıbbi bakımın yanı sıra ailelere sağlanan psikososyal desteğin de önem taşıdığını vurguladı.

Yenidoğan Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çiftdemir ve Doç. Dr. Sinan Tüfekçi ise prematüre bebeklerin bakımında erken müdahale, titiz takip ve ailelerle güçlü iletişimin önemine değindi.

Kendisi de prematüre doğan hemşire Bahar Rahat, yaşam öyküsünü katılımcılarla paylaşarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Etkinlikte prematüre doğan çocukların anneleri de yaşadıkları sürece ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programa Hastane Müdürü Nevzat Üstün, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Refiye Zafer Dinçkol, akademisyenler ve sağlık çalışanları da katıldı.

Etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.