Onu bir de şimdi görün! Küçük yıldız büyüdü, setlere geri dönüyor

Bir dönemin sevilen çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız, uzun bir aranın ardından setlere dönüyor. Henüz küçük yaşlarda rol aldığı dizilerle tanınan genç oyuncu, hem değişen görünümü hem de yeni projesiyle dikkat çekiyor.

KÜÇÜK YILDIZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyonlarının unutulmaz çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız, 17 yaşına geldi. Henüz 5 yaşındayken oyunculuk kariyerine başlayan Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle hayranlarını şaşırttı. Özellikle "Anne" ve "Kızım" dizilerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen genç oyuncu, artık çocukluk yıllarını geride bıraktı. Küçük yaşta sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gökyıldız, bugün genç bir oyuncu olarak kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. 17 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları, onu çocukluk dönemindeki rolleriyle hatırlayan hayranlarının ilgisini çekti.

YILLAR SONRA SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Bir süredir televizyon projelerinde görünmeyen Beren Gökyıldız, oyunculuk kariyerine yeni bir sinema filmiyle devam ediyor. Genç oyuncu, Otro Pictures imzalı "Deniz Kızı Marmara" filminin kadrosuna katıldı. Gökyıldız, yeni projesinde kasabanın zengin ve dikkat çeken kızı Ayça karakterini canlandıracak. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenini gençlik döneminde de sürdüren Gökyıldız, bu kez farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Yeni projesinin televizyon dizisi değil, sinema filmi olması da oyuncunun kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

YENİ FİLMİNİN KONUSU BELLİ OLDU

Beren Gökyıldız'ın rol alacağı "Deniz Kızı Marmara", Mersin kıyılarında geçen fantastik bir hikayeyi konu alıyor. Filmin merkezinde, özgürlüğüne düşkün bir deniz kızı olan Marmara bulunuyor. Marmara'nın yaşadığı yerden kaçarak karaya ayak basmasıyla başlayan hikaye, genç deniz kızının insan dünyasını keşfetmesini anlatıyor. Marmara, bu yolculuk sırasında Yaz ve Güz isimli karakterlerle arkadaşlık kuruyor. Yeni dostluklar, deniz kızının insanlarla tanışmasına ve farklı bir dünyayı keşfetmesine kapı aralıyor. Beren Gökyıldız ise hikayede Ayça karakteriyle yer alacak.

5 YAŞINDA BAŞLADI, MİLYONLARI AĞLATTI

Beren Gökyıldız'ın oyunculuk yolculuğu henüz 5 yaşındayken başladı. İlk olarak "Kocamın Ailesi" dizisiyle kamera karşısına geçen Gökyıldız, kısa sürede televizyon dünyasının dikkat çeken çocuk oyuncularından biri haline geldi. Beren Gökyıldız'ın yeni film projesinin duyurulmasının ardından güncel fotoğrafları da ilgi gördü. Çocukluk yıllarındaki görüntüleriyle hafızalarda yer eden oyuncunun gençlik dönemine ait fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.