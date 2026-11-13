Fatih\'te 2 kadına tekme ve yumruk atan 2 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te 2 şüpheli, kendilerine laf attıklarını öne sürdükleri 2 kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınların darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yer alan kadınlara şiddet görüntülerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, caddede 2 kadını darbettikleri tespit edilen G.E. (30) ve U.E. (24) isimli şüpheliler aynı gün gözaltına alındı.

'LAF ATMA' TARTIŞMASI SONRASI DARBETTİLER

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin caddenin karşısına geçerken kadınların kendilerine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunduğunu öne sürdüğü ve olayı bu sebeple gerçekleştirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı bilgisi edinildi.